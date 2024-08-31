'Чрезвычайное событие': в Минокружении объяснили, опасно ли загрязнение Сейма для водозабора Киева

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрлец заявил, что загрязнение реки Сейм является чрезвычайным событием. Важно не допустить, чтобы загрязненные воды дошли до водозабора Киева.

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Об этом он сказал в комментарии украинским СМИ. Стрелец подчеркнул, что загрязненные воды движутся со скоростью 20-25 км в день, и министерство делает все возможное, чтобы предотвратить попадание загрязнения в питьевые водозаборы столицы.

"Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша главная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем", – сказал министр.

Он также отметил, что ежедневно проводятся отборы образцов воды для исследований, а также разыскиваются лучшие методы для преодоления загрязнения. В последние дни было сделано более 50 проб воды, а только за последние два дня - еще 28.

Министр отметил, что образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований, чтобы выяснить, смогут ли очистные сооружения водоканала справиться с загрязнением, если оно дойдет до Киева.

"То есть превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", – объяснил Стрелец.

Министр напомнил, что 29 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были приняты ряд решений для решения этой проблемы. В частности, были приняты меры по аэрации (обогащению воздухом), абсорбции, опрокидыванию дополнительных объемов воды, а также сбору мертвой рыбы и недопущению дальнейшего ее моря.

Эти мероприятия уже начали осуществляться: утром 30 августа началось внесение абсорбента в воду и осуществление искусственной аэрации.

"Насколько это будет эффективная мера, мы будем понимать в понедельник. Потому что нужно время, чтобы бактерии начали работать", – сказал он.

Стрелец также подчеркнул, что вещество, вызвавшее загрязнение, является исключительно органическим происхождением, а ликвидация проблемы происходит при участии ГСЧС, Государственной экологической инспекции, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственного рыбоохранного патруля и местных властей.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

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