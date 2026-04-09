Чистый четверг: все традиции, приметы и суеверия

Чистый четверг – один из ключевых дней Страстной недели, который имеет глубокое религиозное и народное значение. В 2026 году он приходится на 9 апреля и отмечается за три дня до Пасхи.

Именно в этот день, по библейским событиям, Иисус Христос был арестован после Тайной вечери. В храмах вспоминают его страдания, читая двенадцать Евангелий. Для верующих это время очищения – как физического, так и духовного, чтобы достойно подготовиться к Воскресению.

Традиции Чистого четверга

Главной традицией дня является очищение. Издавна люди верили, что вода в Чистый четверг имеет целебные свойства, поэтому утром купались в водоемах или хотя бы умывались. Сегодня этот обряд чаще всего заменяют утренним душем, который символизирует обновление и избавление от негатива.

Не менее важным является наведение порядка в доме. Хозяева проводят генеральную уборку, стирают вещи, избавляются от ненужного и готовят дом к праздникам. По народным верованиям, чистота в этот день влияет на атмосферу в семье в течение всего года.

После завершения уборки начинается подготовка к Пасхе. Хозяйки пекут паски, красят яйца и создают писанки, однако пробовать праздничные блюда разрешается только после воскресного богослужения.

Чистый четверг: запреты и приметы

Чистый четверг сопровождается рядом запретов, которые старались строго соблюдать. В этот день нельзя:

лениться,

оставлять грязную посуду или невыстиранные вещи,

мусорить

разбрасывать вещи.

Считалось, что такие действия могут привести к ссорам и неурядицам в семье.

Также не рекомендуется занимать деньги или отдавать вещи из дома, чтобы не потерять благосостояние. После уборки грязную воду старались выливать за пределами двора, ведь верили, что она несет негативную энергию. Кроме того, в этот день важно избегать конфликтов и обид.

Продолжается Великий пост, поэтому действуют ограничения в еде – запрещено употреблять мясо, рыбу и молочные продукты. Это подчеркивает духовный характер дня и необходимость воздержания.

Существуют и погодные приметы: солнечный Чистый четверг обещает теплую весну, тогда как дождь предвещает затяжную непогоду. При этом найденные в этот день деньги считались недобрым знаком и не приносили счастья их владельцу.

OBOZ.UA писал ранее, сколько яиц красят на Пасху и сколько кладут в корзину на освящение.

