Чистый четверг: сильнейшие молитвы о здоровье

Чистый четверг является важным днем Страстной недели перед Пасхой. Этот день посвящен воспоминаниям о последних событиях земной жизни Иисуса Христа, в частности Тайный ужин, во время которого Христос установил Таинство Евхаристии.

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Богослужения Чистого четверга отличаются особой торжественностью, во время которых упоминаются евангельские события Тайного ужина, омовение ног и первые страдания Христа. Верующие стремятся провести этот день в молитве, размышлениях и добрых делах, готовясь к встрече Светлого Христова Воскресения.

OBOZ.UA собрал сильнейшие молитвы на Чистый четверг, которые помогут правильно просить помощи, защиты и исцеления.

Как правильно молиться в Чистый четверг

Молитвы перед умыванием освященной водой

Смываю четверговой водой то, что было на меня недругами напущено. Все плохое, от чего моя душа томится, благополучно и навсегда водой четверг смывается. Аминь.

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба Божия, от всякого зла, от оскорбления, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от напрасных споров во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитвы о прощении грехов

Вечеря Твоей тайной ныне, Сын Божий, меня причастника прими, ибо врагам Твоим тайны не повем и поцелую не дам Тебе, как Иуда, но, как разбойник, исповедуюсь Тебе: Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем. Но не в суд и не в осуждение будет мне причастие Святых Твоих Таин, Господи, но для исцеления души и тела. Аминь.

Боже мой! Как велика любовь Твоя к людям, возлюбивших нас до смерти! Так много выстрадал от нас и за нас на земле, но, когда наступил час отхода к славе Отца Твоего, Ты, о Господи, захотел между нами остаться и под таинственным видом хлеба оставил нам свое Тело и свою Пресвятую Кровь, чтобы нам были для утешения нашей тоски и утоления жажды. О Иисусе дорогой! Благодарю падаю на колени пред Тобою и, благодать Твою прославляя, умоляю Тебя! Будь мне помощью в заслужении к счастью участия в этом Святом Вечере, к которому призываешь своих учеников, и научи меня подражать той любви и особому смирению, которое Ты дал нам большой пример.

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Не допусти того, о мой Иисусе, чтобы я хоть когда-то от бедняков избавился (сторонилась) и легкомыслил (легкомыслила) теми, кому Ты сам в лицах учеников Твоих ноги сегодня умывался; но пусть стану перед людьми с сердцем таким тихим и смирным, чтобы никто не колебался в него постучаться и каждый бежал к нему с упованием; а я сам (сама) чтобы ни унижения не пугался (не пугалась), когда во Твое имя его кто-то потребует от меня. О Господи, Господи! Помни меня, как о своих учениках думал, когда им при этой Вечере давал науку, как жить между людьми на свете после Твоего от них ухода. Влей также и в мое сердце отвагу в тяжелых обстоятельствах жизни и в преодолении всяческих злых влечений и недостатков, которые отзываются во мне; дай мне терпение смиренно и спокойно сносить все, что на меня или любых моих допустишь, укрепляй во мне доверие безграничное к Твоей родительской опеке. Дай мне желать и желать всей жизни Твоих Пресвятых Тела и Крови; и не отказывай мне в этом хлебе жизни в мой последний час, чтобы, им подкрепленный (подкрепленный), я утешался (утешалась) исполнением Твоих обетов, о мой Иисус. Аминь.

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Молитвы о здоровье

Господи Воскресший из мертвых, что даешь свет. Спаситель души моей! Тебе молюсь и прошу вспомни в Царстве Твоем раба Твоего (имя), не оставляй в адском грехе, но простри руку Твою и защити от всякого зла и напастей. Как исповедь очищает, как вода грязь смывает, так и ты четверо чистым будь – очисти меня раба Твоего от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от напрасных споров. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

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Богородица непорочная Дева, Спасителя нашего в мир привела, упроси Сына Своего и Бога нашего простить грехи мои и указать путь к истинной вере. Не оставь меня, о Пресвятая Богородица, и укрой покровом Твоим.

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Молитва о здоровье детей

Мой маленький ребенок жил в материнской утробе, беды не знала, хотя белого света не видела, солнца не замечал, так и сейчас живи мой родной малыш, не верь никогда в громкий стук, в собачий лай, в куничий хохот, стрекот сорок. Пусть пройдет мимо тебя злая девка черноволосая и обойдет тебя недобрый молодец, пусть никто не сможет навредить. Откуда зло пришло и туда ушло, назад не вернется. Аминь.

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Господи мой, в руки Твоего великого милосердия, вручаю душу и тело свои помыслы и чувства мои, прошу советов Твоих во всех делах и движениях моих. Прошу очистить душу мою и помочь мне со спокойствием принять смерть живота моего, и в последние мгновения дыхания моего верить в умиротворение души в Царство Небесное. Прошу тебя, Премилостивый Боже, прости мне все мои грехи и защитить меня на Суде Страшном. Очисти, Господи, душу мою от совершенных мною грехопадений и зла. Дай мне сил исправить мою жизнь, избавь от всякого зла и защити от бесовских соблазнов. Молю тебя о твоем человеколюбии, защищай меня от злых и недобрых людей. От врагов видимых и невидимых отдали меня, позволь идти по праведной дороге. Прости мне конец безболезненную после покаяния. Дай надежду на прощение и благословение Твое. Аминь.

О Господи! Вспомни меня так, как Ты думал о Своих учениках, когда Ты учил их на этом ужине, как им жить между людьми на свете после Твоего ухода от них.

Влей также отвагу в мое сердце в тяжелых жизненных обстоятельствах и в преодолении всех злых побуждений и пороков, проявляющихся во мне, дай мне терпение терпеть со спокойствием и миром все, что Ты позволишь мне или моим близким вытерпеть; укрепи во мне безграничное доверие к Твоей родительской защите; позволь мне стремиться Твоего Пресвятого Тела и Крови на протяжении всей моей жизни, и не откажи мне в этом Хлебе Жизни в мой последний час, чтобы, питаемый им, я мог наслаждаться исполнением Твоих обетов, мой Иисус.

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