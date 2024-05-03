За мир, исцеление и благополучие: сильнейшие молитвы на Пасху

Пасха – светлый праздник, олицетворяющий надежду и вечную жизнь. Христиане верят, что молитвы, произнесенные в Пасху, обладают особой силой и даже способны исцелить от болезней.

Наибольшую силу молитвы набирают в Пасхальную ночь, говорят верующие. Не обязательно идти в церковь или соблюдать определенные обряды. Главное – молиться с чистым сердцем, открытой душой, благими намерениями и безоговорочной верой. OBOZ.UA публикует сильнейшие пасхальные молитвы-обереги о мире в Украине, здоровье, исцелении и достатке.

Молитва о мире в Украине

Боже, Творец и Отец всех людей, ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали о том, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству. Помоги им прощать друг другу то зло, которое они наносили и продолжают наносить своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с твоей волей. Очисти их сердца от всякой обиды и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и межнациональной розни.

Благослови, Боже, тех, кто посвящает себя великому делу творения мира. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, счастливую судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто обращается к Тебе с молитвой, дай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, о воинах и защитниках, о братьях и сестрах наших и о всех нуждающихся в Твоем милосердии и помощи Твоей. Да будет всегда благословенно Твое святое имя и да придет в наши души и на наши земли Твое Царство справедливости, мира и согласия. Аминь

Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос воскрес в воскресенье, отныне слава его с земли до небес. Сейчас он сам нас, своих рабов, заботится, милостиво принимает наши молитвы. Господи, услышь меня, спаси меня, огради меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва за здоровье и исцеление

Господи Всемогущий, Господи милостивый, Господи справедливый, помоги мне, рабу Божьему, благослови светлой Пасхой. Наполни меня и моих близких энергией светлых праздничных дней. Пусть очистят душу мою светлые радостные слезы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Услышьте мое обращение все высшие небесные силы. Молитесь о благополучном жизненном пути всех грешных рабов Божиих (назвать имена людей). Закройте меня и моих близких от злобы человеческой и недобрых помыслов недругов, обуздавайте ярость и гнев, бурные в окружающем нас мире. Ратью своей святой и справедливой окружите нас, даруйте нам согласие и покой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва на удачу

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем большую надежду и радость даровав. Отныне, Господа нашего, все христиане прославляют, слава о нем распространяется от земли до небес. Силою своею и милостью своею неизмеримой он сегодня нас рабов Божиих оберегает и заботится. Слышит он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает. Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и защити меня от бед и бед отныне и во веки веков. Аминь.

Молитва о защите от лукавого и несчастий

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвам учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала.

Иисус Христос воскрес в воскресенье, Отныне слава Его от земли до небес. Сейчас он сам нас, своих рабов, заботится, Милостиво принимает наши молитвы. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху на здоровье от любых болезней

В Царстве Небесном есть источник замечательный. Кто до воды прикоснется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Тот воды я набрала, рабу Божию (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва на здоровье для себя и близких

Господи Всемогущий, Господи Милостивый, Господи справедливый, помоги мне, рабу Божьему, благослови светлым праздником Пасхи. Наполни меня и моих близких энергией светлых праздничных дней. Пусть очистят душу мою светлые радостные слезы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Услышьте мое обращение все Высшие Небесные силы. Молитесь о благополучном жизненном пути всех нас грешных рабов Божиих (назвать имена людей). Укройте меня и моих близких от злобы человеческой и недобрых помыслов недругов, обуздаете ярость и гнев, бушующие в окружающем нас мире. Ратью своей святой и справедливой окружите нас, даруйте нам согласие и покой. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва-оберег от бед и несчастий

Слава Отцу Господу, Слава Сыну Господу, Слава Святому Духу. Услышь меня, Всемогущий Бог, спаси раба Божия (собственное имя) от зла, беды и несчастья. Освободи меня от происков, сплетен, оговоров, выдумок, тайных интриг. Пусть не ставят враги мне оковы ловчие, да не применят они ко мне ни ядов, ни меча. Пусть обойдет меня хитрость человеческая и не угрожает мне тюремное заключение. Не позволь навредить мне злому слову, сказанному недругом сгоряча.

Убереги меня от утопающей и заливающей воды, от зверей злых и злых, от урагана буйного, от замораживающего льда от пожара обжигающего. Сохрани меня от слова колдуна злобного, от недугов и болезней ужасных, от смерти тщетной.

Дай мне в защиту Ангела Хранителя моего, чтобы вел он меня по праведному пути и отгонял врагов от меня, за спасение души моей непрестанно молился. Слова свои я сказал и не забыл. Спаси меня и убереги, от всяких бед и зол сохрани. Аминь.

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