Чистый четверг: можно ли стирать и как правильно убирать в этот день

В народе четверг Страстной недели считается едва ли не самым важным днем. Именно на него планировали все основные работы по подготовке жилья и семьи к Пасхе – уборка, купание, стирка.

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Конечно, такой день не мог не обрасти правилами и суевериями. OBOZ.UА собрал основные из них. Следовать им или нет – выбор за вами.

Купание

Купание в Чистый четверг имеет особое значение, ведь отдает дань уважения поступку Иисуса Христа, который именно в четвертый день недели перед Тайной вечерей омыл ноги своим ученикам. С тех пор считается, что христиане должны очищать тело к празднику Пасхи именно в Чистый четверг.

Купаться годилось до рассвета, чтобы встретить день уже в чистоте. Считалось, что тот, кто умоется до восхода солнца, будет здоров весь год. Чтобы усилить целебное действие воды, в нее клали некий серебряный предмет – монету, ложку и т.д.

Конечно, мыли в праздник и волосы. И не только мыли, но и стригли. Считалось, что если освежить в этот день кончики, они дольше не будут сечься, а шевелюра будет расти густая, блестящая и здоровая. Родители младенцев по этой же причине пытались отложить первую стрижку ребенка на Чистый четверг.

Уборка и стирка

Еще одним важным ритуалом Чистого четверга является уборка. Ей уделяли особое внимание. В этот день мыли окна, двери и полы. А еще выносили весь хлам, накопившиеся за год.

Мыть и подметать дом в этот день начинали от самых дальних углов и до порога, чтобы вымести невзгоды. При этом представляли, как все беды выметаются вместе с мусором.

В воду, которой мыли дом, клали монету. Это должно было обеспечить семье достаток. А после того, как чистота была наведена, такие монеты вынимали и клали в темный уголок на неделю "отдохнуть". Тратить их сразу не годилось

Считалось, что после Чистого четверга и до окончания Пасхальных праздников убирать нельзя. Говорили, что таким наведением чистоты можно "засыпать глаза мусором Христу в гробу". Так же нельзя ничего одалживать – ни деньги, ни вещи. Это якобы приведет к тому, что богатство покинет дом.

Конечно, завершали в Чистый четверг и большую весеннюю стирку. После этого дня в доме должна быть чистой вся одежда, постельное белье, полотенца, скатерти, шторы, покрывала и т.д.

Бытовые дела

Четверг Страстной недели также считается днем, когда нужно выпекать пасхи и делать крашенки. В Страстную пятницу заниматься таким не годилось, а откладывать на субботу было делом ненадежным. Поэтому в доме с утра пахло печеной сдобой.

Готовили в Чистый четверг и особую соль. Необходимое количество продукта заворачивали в холст и клали в печь прогреваться. Соль можно было взять свою, а еще лучше попросить у трех близких людей. Считалось, что в печи она приобретала особые целебные свойства.

Порой такую соль готовили на сковороде. Если она при этом начинала трещать, это могло означать, что на дом наведена порча. В таком случае продукт держали на раскаленной поверхности, пока он не перестанет издавать какие-либо звуки. Использовали эту соль на пасхальном столе, а также по потребности в течение года.

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