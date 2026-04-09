Чистый четверг 2026: молитвы о здоровье и очищении от грехов

Приближение Пасхи 2026 года приносит с собой особое ощущение обновления, которое ярче всего проявляется в традициях Чистого четверга. Для каждого верующего этот день, приходящийся на 9 апреля, является символической границей между повседневными заботами и глубоким духовным таинством Страстной недели.

Видео дня

В народе говорят, что вода в это утро имеет целебную силу, способную смыть не только физическую усталость, но и тяжесть с души. Чистый четверг – это не просто время для генеральной уборки дома, а уникальная возможность через искреннюю молитву обрести внутренний покой, попросить о здоровье для близких и очистить сердце от греховных помыслов.

OBOZ.UA собрал самые сильные молитвы и раскрыли суть древних обрядов, которые помогут вам встретить Светлое Воскресение с легкой душой и крепкой верой.

Как молиться в Чистый четверг

Перед омовением освященной водой нужно проговорить: "Очищаю себя водой Чистого четверга от всего плохого, что могло быть наслано недобрыми людьми. Пусть вместе с водой исчезает все зло, тревоги и тяготы, которые беспокоят мою душу. Пусть чистота и спокойствие останутся со мной навсегда. Аминь".

Молитва о спасении

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по великому милосердию Своему загладь беззакония мои!

Омой меня совсем от моего беззакония, и очисти меня от моего греха, ибо свои беззакония я знаю, а мой грех передо мной постоянно. Тебе, одному – Тебе я согрешил, и пред очами Твоими лукавое совершил, поэтому справедлив Ты будешь в речи Своей, безупречен в суде Своем.

Итак я в беззаконии рожден, и во грехе зачала меня мать моя. Итак, возлюбил Ты правду в глубинах, и в тайных вещах являешь мне премудрость. Очисти иссопом меня, и буду я чист, омой Ты меня и я стану белее снега.

Дай услышать мне утешение и радость, и будут радоваться кости, которые Ты сокрушил. Лицо Свое не спрячь от грехов моих, и все беззакония мои загладь. Сердце чистое сотвори мне, Боже, и продолжительного духа в моем нутре восстанови.

Не отвергни меня от лица Своего и не отними от меня Духа Своего Святого. Верни мне радость спасения Твоего и с кротким духом поддержи меня. Я буду учить беззаконников путям Твоим, и обратятся грешники к Тебе.

Освободи меня от прегрешения кровного, Боже. Божье спасения мое, мой язык да славит Твою справедливость. Господи, открой уста мои, и язык мой возвестит Тебе хвалу, Ты жертвы не хочешь, если я дам себя на всесожжение, то не любят Тебя.

Жертва Богу сокрушенный дух; сердцем сокрушенным и смиренным Ты не пренебрегаешь, Боже. Усчастлив Своим благоволением Сион, построй стены для Иерусалима, тогда Ты возлюбишь Себе жертвы правды, всесожжения и приношения, тогда положат на Твой алтарь тельцов. Аминь.

***

Молитва о милосердии (к Деве Марии)

Царица неба, честнее Херувимов и славнее Серафимов! Это я нуждающийся(ая) прибегаю к Тебе и прошу: взгляни милосердным оком на меня. Смотри, Царица, в каких опасностях я теперь и в каких еще буду до конца жизни своей. Все они угрожают мне потерей вечного спасения, потерей моего Бога. Но на Тебя, моя Царица, возлагаю всю свою надежду и всем сердцем желаю прийти к Тебе и там Тебя осматривать и хвалить. Когда же, моя Мама, придет уже тот счастливый день, что я увижу Тебя? Когда уже наступит волна, в которой смогу поблагодарить Тебя за помощь, которую Ты мне давала?

Правда, я столько раз был(ла) Тебе неблагодарный(ая), но когда уже доберусь до Неба, то уже пройдут те мои неблагодарности, потому что всю вечность буду Тебя славить, Тебя благодарить. Благодарю Господа Бога за то, что дал мне такую сильную надежду на Тебя. Многие возложили на Тебя свои надежды и не опустились.

Верю, что с Твоей помощью не опущусь и я. Моли за меня Твоего Сына, чтобы Он скрепил мою надежду и каждый раз ее увеличивал. Аминь.

***

Молитва об очищении души

Господи мой, в руки Твоего превеликого милосердия, вручаю душу и тело свои помыслы и чувства мои, прошу советов Твоих во всех действиях и движениях моих. Прошу очистить душу мою и помочь мне со спокойствием принять смерть живота моего, и в последние мгновения дыхания моего верить в упокоение души в Царствие Небесное.

Прошу тебя, Премилосердный Боже, прости мне все мои грехи и защити меня на Суде Страшном. Очисти, Господи, душу мою от совершенных мною грехопадений и зла. Дай мне сил исправить мою жизнь, избавь от всякого зла и защити от бесовских искушений.

Молю Тебя о твоем человеколюбии, защити меня от злых и недобрых людей. От врагов видимых и невидимых предай меня, позволь идти праведной дорогой. Даруй мне конец безболезненный после покаяния. Даруй надежду на прощение и благословение Твое. Аминь

***

Молитва к животворящему кресту

К Тебе припадаю, Тебя обнимаю и целую и покорно прошу: Дай мне ту жизнь, которую можно только у Тебя найти, непроходящую молодость духа, защиту перед вечной смертью, святую божью жизнь. Трёхчасный Крест!

Многие люди Тебя боятся, от Тебя бегут, Тебя покидают, потому что думают, что Ты своим бременем угнетаешь к земле и убиваешь. Не знают, безумные, что тем, кто Тебя с любовью обнимает, Ты даешь ангельские крылья, на которых душа взлетает к небу и обретает Бога.

Крест святой, Крест Господень! Тебя я люблю и Тебя всем сердцем приветствую и всего (всю) себя Тебе передаю. В Тебе надежда моего спасения, ибо верю, что Ты наверняка приведешь меня к Иисусу Христу. Аминь.

***

Молитва о прощении грехов

Вечери Твоей тайной днесь, Сын Божий, меня причастника прими, ибо врагам Твоим тайны не поведаю и поцелуя не дам Тебе, как Иуда, но, как разбойник, исповедуюсь Тебе: Помяни меня, Господи, в Царствии Твоем. Да не в суд и не в осуждение будет мне причастие Святых Твоих Таин Твоих, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

***

Молитва о здоровье детей

Мое маленькое дитятко жило в материнской утробе, беды не знало, хоть белого света не видело, солнца не замечало, так и сейчас живи мой родной малыш, не верь никогда в громкий стук, в собачий лай, в куньий хохот, стрекотание сорок. Пусть пройдет мимо тебя злая девка черноволоска и обойдет тебя недобрый молодец, пусть никто не сможет навредить. Откуда зло пришло и туда пошло, назад не вернется. Аминь.

***

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.