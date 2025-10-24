УкраїнськаУКР
Чернослив с орехами в сметане: рецепт вкусного и легкого домашнего десерта

Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий домашний десерт без теста и выпечки, идеальной основой может быть желе, печенье, лаваш, птичье молоко. А для яркого вкуса в десерты лучше всего добавлять ягоды, фрукты, орехи.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего десерта из чернослива и сметаны. 

Ингредиенты: 

  • чернослив 200 г
  • орехи 40 г
  • сметана (жирная-30%) 300 г
  • сахарная пудра 2-3 ст.л
  • мята и шоколад  для декора

Способ приготовления: 

1. Чернослив залить кипятком, чтобы размяк и слить жидкость. В середину чернослива положить орех. 

2. Взбиваем сметану с сахарной пудрой до густоты, сахар давайте по вкусу, масса должна получиться густая. 

3. В креманку выкладываем послойно крем и чернослив. Украшаем потертым шоколадом и веточкой мяты.

Ставим на 2-3 часа в холодильник!

