Чернослив с орехами в сметане: рецепт вкусного и легкого домашнего десерта

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий домашний десерт без теста и выпечки, идеальной основой может быть желе, печенье, лаваш, птичье молоко. А для яркого вкуса в десерты лучше всего добавлять ягоды, фрукты, орехи.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего десерта из чернослива и сметаны.

Ингредиенты:

чернослив 200 г

орехи 40 г

сметана (жирная-30%) 300 г

сахарная пудра 2-3 ст.л

мята и шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Чернослив залить кипятком, чтобы размяк и слить жидкость. В середину чернослива положить орех.

2. Взбиваем сметану с сахарной пудрой до густоты, сахар давайте по вкусу, масса должна получиться густая.

3. В креманку выкладываем послойно крем и чернослив. Украшаем потертым шоколадом и веточкой мяты.

Ставим на 2-3 часа в холодильник!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: