Чернослив с орехами в сметане: рецепт вкусного и легкого домашнего десерта
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий домашний десерт без теста и выпечки, идеальной основой может быть желе, печенье, лаваш, птичье молоко. А для яркого вкуса в десерты лучше всего добавлять ягоды, фрукты, орехи.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего десерта из чернослива и сметаны.
Ингредиенты:
- чернослив 200 г
- орехи 40 г
- сметана (жирная-30%) 300 г
- сахарная пудра 2-3 ст.л
- мята и шоколад для декора
Способ приготовления:
1. Чернослив залить кипятком, чтобы размяк и слить жидкость. В середину чернослива положить орех.
2. Взбиваем сметану с сахарной пудрой до густоты, сахар давайте по вкусу, масса должна получиться густая.
3. В креманку выкладываем послойно крем и чернослив. Украшаем потертым шоколадом и веточкой мяты.
Ставим на 2-3 часа в холодильник!
