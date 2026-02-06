Черкасская область получила нового начальника областной полиции: что о нем известно. Фото

В Черкассах 6 февраля представили нового начальника областной полиции. Главой Главного управления Национальной полиции в Черкасской области стал полковник полиции Ярослав Меженный. Его представил личному составу, а также представителям органов власти и правоохранительных структур председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский. Это произошло в Черкассах во время официальной встречи.

Информацию о назначении обнародовала полиция Черкасской области в Facebook. В сообщении говорится, что новый руководитель имеет опыт работы в условиях повышенной сложности и ранее занимал руководящие должности в подразделениях полиции Донецкой области. Во время представления Иван Выговский очертил ключевые задачи для черкасской полиции и подчеркнул важность взаимодействия с другими структурами.

"Прежде всего, важно обеспечить взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, местными властями, общественными организациями и сообществами. Мы должны совместно работать на безопасность всего региона", – сказал он.

Приоритеты работы

Во время встречи глава Нацполиции сосредоточился на задачах, которые стоят перед новым руководителем. Речь шла о координации действий с органами власти, правоохранителями и общественностью. Также отмечали открытости полиции и доверии со стороны жителей области.

Иван Выговский пожелал Ярославу Меженному успехов в работе и результативной службы. Отдельно он подчеркнул важность эффективного взаимодействия с общественностью и органами местного самоуправления для безопасности граждан.

Что предшествовало

Назначение нового руководителя произошло на фоне событий начала февраля. 3 февраля руководитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма объявил о временном прекращении исполнения своих служебных обязанностей. Он сложил полномочия на время проведения расследования стрельбы на Корсунщине.

Сам Олег Гудыма объяснял свое решение необходимостью обеспечить объективность расследования.

"В связи с трагическими событиями в Черкасской области я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования", – отмечал он. По его словам, это нужно для сохранения доверия к процессу проверки обстоятельств происшествия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как утром 27 января в Черкасской области мужчина во время задержания открыл огонь по правоохранителям. После этого спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.

Стрельбу по правоохранителям устроил 59-летний местный житель, который ранее проходил военную службу. Инцидент произошел во время проведения следственных действий, когда полицейские пытались установить местонахождение мужчины.

Во время спецмероприятий подозреваемый открыл огонь в направлении полицейских. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения.