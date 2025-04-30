Через три месяца после начала войны вернулась в Киев: Россия убила молодую художницу во время последнего обстрела

Погибшая во время обстрела Киева 24 апреля Дарина Божок была иллюстратором. В начале войны девушка выезжала из столицы в более спокойный регион страны, но через три месяца вернулась, поскольку скучала по родным местам.

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Через три месяца после начала войны вернулась домой

В Белой Церкви под Киевом попрощались с 27-летней Дариной Божок. Девушка и ее муж находились в квартире дома на Святошине в Киеве, куда ночью 24 апреля попали ракеты. Мужа Дарины Олега смогли спасти из-под завалов, он в больнице. К сожалению, Дарина погибла.

На одном из видео с места трагедии засняли, как к ограничительной красной ленточке пришла заплаканная женщина. Она искала свою дочь, которая жила тут, а теперь не отвечает на телефонные звонки. Полицейские просили женщину подождать на месте, но она все время старалась пройти за ограждение, чтобы искать свою дочь.

Это была мама Дарины. На похоронах дочери она шла за ее гробом и все время горько плакала.

На своей страничке в Instagram Дарина писала, как в первые дни полномасштабного вторжения они выехали из столицы, опасаясь российских ракет и бомбардировок. Почти три месяца она прожила у бабушки в селе, но все-таки в мае вернулась.

"Сбылось то, чего я хотела все три месяца. Я дома. Не могу заснуть раньше, чем 5 утра. Не могу воспринимать дом таким, как я его чувствовала до войны. Когда звучит сирена, совсем не страшно. Страшно снова покидать дом. Надеюсь, больше не придется. Киев, как же я люблю тебя. Ни одна нога российского врага, грязного гада, который разрушает и убивает, не должна быть тут", – писала девушка.

"31-го весь день обстрелы"

Дарина с Олегом жили в том самом двухэтажном многоквартирном доме на Святошине. Район расположен на въезде в столицу, тут нередко пролетают ракеты, дроны, работает ПВО.

Она описывала, как они встречали Новый, 2023 год.

"Новый год 2023 россияне разогнали ненависть к самим себе. 31-го весь день обстрелы, возле нас упали осколки, взрывы взрывы, взрывы… Посидели в коридоре и пошли готовиться. Накрыли на стол, слушаем обращение президента… скорбь по погибшим, скорбь по тому, что наделали с нашей ненькою Украиной, гордость за тех, кто защищает Украину и людей, гордость за то, что им никогда не удастся разрушить Украину в сердце каждого украинца.

Я держу в руках бенгальский огонь, понимаю, что есть люди, которые не дожили до Нового года, кладу назад в упаковку, лучше зажечь свечку в память про каждого родного незнакомца.

0:35, взрывы, мы даже не поели, берем бокалы и бежим в коридор. Взрывы, пишут в новостях "работает ППО", фух…"

А утром нового года Дарина и Олег поехали на ВДНХ, где тоже были повреждения от взрывов, но все уже убрали. Они счастливые катались на коньках и на три часа забыли про войну.

А ночью снова были российские обстрелы, до пяти часов утра. Но девушка верила в то, что украинцы смогут выгнать со своей земли раковую опухоль под названием "россияне".

Рисовала для книг и блогов

Дарина была иллюстратором. Она много рисовала, ей заказывали иллюстрации для книжек, блогов и социальных страничек психологов. Она даже иллюстрировала метафоричные ассоциативные карты.

Однажды она нарисовала комикс про историю любви, который заказала девушка в подарок своему парню.

Она много рисовала, экспериментировала, показывала на видео, как рождаются ее рисунки.

На большинстве фотографий у Дарины кудрявые волосы. Только на последних снимках волосы уже вытянуты в струнку, прическа каре. Художница поясняет, что хоть и любит свои непослушные волосы, но обожает таки выпрямленные. Потому что они позволяют ей чувствовать себя немного собраннее.

Дарина не только рисовала, но еще и работала в салоне по подбору косметики в центре Киева. Увлекалась конным спортом и рисовала лошадей.

"Дарину похоронили сегодня. В тихом месте под лесом возле ее дедушки. Там ветер колышет лесные кусты, которые будут шептать Дарине колыбельные. Там много цветов и покоя", – написала ее мама на своей страничке в Facebook.