Чем удалить стойкие пятна на матрасе без агрессивной химии и моющего пылесоса. Лайфхак

Если у вас возникают трудности с удалением стойких пятен с матраса, для вас существует эффективное и достаточно бюджетное решение.

Видео дня

Специалистка по чистке Азур МакКеннелл описала в TikTok лайфхак, для которого нужно средство, которое наверняка у вас есть. В видео она нанесла крем для бритья непосредственно на пятно, а затем втерла его рукой.

Далее Азуру взяла ткань из микрофибры и продолжила энергично тереть, прежде чем показать конечный результат. И на этом ее хитрости не закончились.

Автор видео также утверждает, что пенистое средство для чистки стекла идеально подходит для удаления пятен на поверхностях из микрофибры. Также она использует быстродействующее средство для мытья посуды или спрей против пятен на ткани.

Ее последний лайфхак в этом видео заключается в удалении пятен от перманентного маркера с одежды. Для этого просто воспользуйтесь пароочистителем и нажмите на соответствующий участок одежды.

Пользователи в комментариях оценили ее хитрости, отметив, что они действительно работают.

