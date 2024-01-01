Чем связаны украинские фамилии Пінчук, Адамович и Литвин: неожиданное объяснение

На территории Украины во времена казачества отдельными группами проживали представители других народов. Их этническая принадлежность сыграла важную роль в создании фамилий, сохранившихся по сей день.

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Издание Апостроф подробнее разобралось в этом вопросе. По словам экспертов, в освободительных войнах и походах часто участвовали московиты, белорусы, поляки и другие народы.

Московитами раньше называли русских, поэтому отталкиваясь от этого образовывали следующие фамилии:

Москаль;

Донець – выходец из Войска Донского;

Солдатенко – человек, служивший в русских солдатских полках;

Болоховець, Торчанин – жители этих мест.

Белорусы:

Литвин – так в Украине называли в то время белорусов;

Биховець, Кричевець, Мозирянин, Пінчук, Туровець – названия мест, в которых проживали.

Поляки:

Ляховчин;

Адамович;

Казимиренко;

Популях;

Мазуренко.

Согласно данным генеалогического ресурса "Рідні", в Украине фамилия Литвин насчитывает 1901 носителей, Донець – 6153, Пінчук – 11891, Популях – 934, Мазуренко – 6794, Солдатенко – 3361, Биховець – 671, Адамович – 2100.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине существуют фамилии, имеющие ичкерийское происхождение.

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