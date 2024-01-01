Чем связаны украинские фамилии Пінчук, Адамович и Литвин: неожиданное объяснение
На территории Украины во времена казачества отдельными группами проживали представители других народов. Их этническая принадлежность сыграла важную роль в создании фамилий, сохранившихся по сей день.
Издание Апостроф подробнее разобралось в этом вопросе. По словам экспертов, в освободительных войнах и походах часто участвовали московиты, белорусы, поляки и другие народы.
Московитами раньше называли русских, поэтому отталкиваясь от этого образовывали следующие фамилии:
- Москаль;
- Донець – выходец из Войска Донского;
- Солдатенко – человек, служивший в русских солдатских полках;
- Болоховець, Торчанин – жители этих мест.
Белорусы:
- Литвин – так в Украине называли в то время белорусов;
- Биховець, Кричевець, Мозирянин, Пінчук, Туровець – названия мест, в которых проживали.
Поляки:
- Ляховчин;
- Адамович;
- Казимиренко;
- Популях;
- Мазуренко.
Согласно данным генеалогического ресурса "Рідні", в Украине фамилия Литвин насчитывает 1901 носителей, Донець – 6153, Пінчук – 11891, Популях – 934, Мазуренко – 6794, Солдатенко – 3361, Биховець – 671, Адамович – 2100.
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