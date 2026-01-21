Чем поливать орхидеи, чтобы у них были более крупные цветы: волшебное средство

Зима – далеко не лучшее время года для орхидей. Часто они пересыхают и вянут в январе, однако есть простой способ помочь им восстановиться и красиво цвести, используя продукт, который вы обычно выбрасываете на кухне.

Такой рекомендацией поделилась Express со ссылкой на эксперта Джона из Brilliant Orchids. Этим волшебным средством оказалась рисовая вода, которую мы обычно выливаем.

По словам специалиста, этот простой раствор сможет быстро подпитать орхидею всеми необходимыми веществами, которые стимулируют появление более крупных и здоровых цветоносов.

По словам Джона, вода из коричневого риса содержит тиамин, ниацин, фолиевую кислоту и рибофлавин. Поэтому используйте остатки воды из коричневого риса комнатной температуры для полива вместо обычной.

Рисовая вода фактически не является удобрением, а скорее нежным тоником, богатым минералами, необходимыми орхидеям для восстановления после зимнего пребывания в холодной и сухой среде.

Рисовая вода содержат витамин В, который поддерживает здоровье растительных клеток и помогает орхидеям начать снова расти.

Также она богата магнием, фосфором и калием, которые необходимы для роста растений, и которые в значительной степени способствуют поддержанию корней.

Здоровые корни помогут орхидеям накапливать больше энергии, поэтому как только они начнут получать достаточно света, у них будет гораздо более здоровый цветонос и, скорее всего, вырастут гораздо более крупные цветы.

Все, что вам нужно сделать, – это сохранить воду, оставшуюся после варки риса, но убедитесь, что она не содержит соли, масла или приправ.

Дайте воде полностью остыть, затем налейте одну часть рисовой воды и четыре части обычной воды в бутылку с распылителем или лейку.

Помните, что рисовая вода содержит много крахмала, который полезен для растений, но чрезмерное его количество засоряет почву и обжигает корни.

Поливайте орхидеи смесью рисовой воды каждые четыре недели, и у вас будут гораздо здоровее корни, что поможет растению зацвести.

