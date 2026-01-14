Будет цвести год за годом: как правильно обрезать орхидею

Регулярная обрезка не является обязательной частью ухода за орхидеями, однако иногда она приносит комнатному растению большую пользу. Знание того, как правильно проводить процедуру, пригодится, если вы хотите стимулировать повторное цветение, подготовить растение к пересадке или удалить больные листья.

Поскольку техника зависит от вида орхидеи, важно разбираться в нюансах ухода за этими цветами. Издание Better Homes and Gardens рассказало об основном.

Типы орхидей

Все орхидеи по типу роста делятся на две основные группы. Знать их необходимо, чтобы не навредить растению во время обрезки.

Моноподиальные орхидеи имеют один стебель, растущий вверх без разветвлений. Цветоносы, листья и воздушные корни появляются из одной точки роста. К этой категории относятся фаленопсисы (орхидеи-бабочки) и ванды.

имеют один стебель, растущий вверх без разветвлений. Цветоносы, листья и воздушные корни появляются из одной точки роста. К этой категории относятся фаленопсисы (орхидеи-бабочки) и ванды. Симподиальные орхидеи растут от корневища (ризомы) или клубня и имеют несколько корневых систем. К ним относятся каттлеи и онцидиумы. Они разрастаются горизонтально по горшку, образуя новые стебли и листья из разных точек роста на общей ризоме.

Независимо от типа растения, главное правило – не злоупотреблять обрезкой. В отличие от многих, орхидеи не любят радикальных "стрижек". Как отмечают эксперты, им нужен скорее косметический уход, чем серьезная обрезка.

Обрезка цветов

Моноподиальная орхидея может зацвести повторно на том же стебле. Если он остается зеленым и живым после того, как цветы опали, срежьте побег примерно на сантиметр выше второго или третьего "узла" (почки). Удаление верхушки, где раньше были цветы, может стимулировать рост нового ответвления из почки, которое зацветет через 8–12 недель (это срабатывает примерно в 50% случаев).

Другой вариант для моноподиальных видов – удалить цветонос полностью, если он стал коричневым и засох. Это поможет растению перенаправить ресурсы на новый рост, и уже через несколько месяцев появится совершенно новая стрелка.

Симподиальные орхидеи, в отличие от предыдущего типа, никогда не цветут на старых побегах повторно – бутоны появляются лишь на новых ростках, которые появляются от корня.

Важно: никогда не отрезайте здоровые зеленые листья после цветения, поскольку они питают растение. Можно убирать только увядшие цветы.

Обрезка для размножения

Моноподиальные орхидеи иногда образуют "деток" у основания или на цветоносах. Когда у такого детеныша появятся собственные корешки, его можно осторожно отделить и отсадить в отдельный горшок. Симподиальные же орхидеи размножают не обрезкой, а делением куста.

Уход за корнями

Все типы орхидей нуждаются в пересадке примерно каждые два года. Это лучшее время для ревизии корней. Вынув растение из горшка, обрежьте все мертвые части: здоровый корень обычно имеет белый цвет, а отмерший выглядит как коричневая ниточка. Также стоит удалить старые сухие псевдоклубни и стебли.

Удаление старых или больных листьев

Если листок орхидеи выглядит больным – имеет желтизну, темные пятна или другие заметные поражения – его следует немедленно отрезать. Это остановит распространение патогенов на все растение. После этого стоит проверить, нет ли более глубоких проблем, например грибок или вредители (например, мучнистый червец). В таком случае растению понадобится лечение.

Также орхидеи естественным образом сбрасывают старые листья. Если нижние листья моноподиальной орхидеи желтеют, растение просто завершает их жизненный цикл. Такие листья уже отдали все питательные вещества, поэтому их можно смело срезать. У симподиальных видов для опрятного вида и ускорения роста можно удалять самые старые отработанные псевдоклубни.

