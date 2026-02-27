Чем полезно пшено и почему его нужно добавить в рацион: ответ от специалиста

Пшено – очень полезная и ценная крупа красоты, которую можно использовать для приготовления салатов, супов, каш. Стоит отметить, что для того, чтобы пшено не горчило, его нужно для начала – тщательно промыть несколько раз горячей водой, а еще эффективнее будет – замочить пшено в кипятке на 2-3 минуты.

Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезно пшено, и как его правильно готовить, чтобы блюда из него были без горечи.

Чем полезно пшено

"Как и у всех злаков, основа каш и пшена – это углеводы. Стоит отметить, что белка в пшене не много, из незаменимых аминокислот присутствуют почти все. Пшено – лидер не по количеству, а по качеству. В нем больше всего кальция – до 13% дневной нормы на 100 г. Пшено богато фенольными соединениями, особенно феруловой кислотой (быстрое заживление ран, защита кожи и противовоспалительные свойства) и катехинами (умеют связываться с тяжелыми металлами в крови и выводить, чтобы предотвратить отравление металлами). Чем желтее пшено, тем больше этих соединений!", – рассказала специалист.

С чем лучше есть пшено

Готовим в миксе с овощами, как замену риса в плове, ризотто, вместо кускуса, в теплых сладких кашах с ягодами, используем как муку.

