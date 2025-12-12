Чем полезен горох и как его варить, чтобы он был мягким и вкусным: делимся полезными советами

Горох – это богатый источник растительного белка, клетчатки, витаминов (группы B, A, C, K) и минералов (калий, магний, железо, цинк). Он полезен для пищеварения, помогает снижать холестерин и сахар в крови, поддерживает здоровье сердца и глаз, а также укрепляет кости. Стоит отметить, что для того, чтобы горох хорошо разварился, кулинары советуют его перед приготовлением замочить в воде, добавив соду.

Нутрициолог рассказа в Instagram, чем полезен бюджетный и вкусный горох и как его правильно готовить.

Большое количество белка

и углеводов делают горох отличным питательным продуктом. То есть блюда с горохом хорошо насытят, дадут энергию, но не спровоцируют скачок сахара.

В горохе достаточно витаминов

А особенно А и бета-каротина, которые полезны для кожи, ногтей и волос. Также эти элементы отлично влияют на зрение и гормональный фон.

Витамин С

Всоставе горошка поможет укрепить сосуды, повысить иммунитет и защитить нервную систему. Витамины группы В замедлят процессы старения и нормализуют обмен веществ.

Как правильно варить горох, чтобы он был мягким и вкусным

Чтобы горох разварился, его нужно предварительно замочить на несколько часов или использовать пищевую соду во время варки. Также можно использовать метод "шоковой терапии", добавляя в кипящую воду холодную воду несколько раз, чтобы горошины лопались быстрее. Важно не солить горох в начале варки, так как соль замедляет процесс приготовления.

Классический метод

Замочите горох в холодной воде в соотношении 1:3 (1 стакан гороха на 3 стакана воды) на 6-8 часов или на ночь. Перед варкой хорошо промойте.

Ускоренный метод

Если времени мало, замочите горох в холодной воде с добавлением щепотки соды (около 1/4 ч.л. на 1 л воды на 30-90 минут, затем тщательно промойте перед варкой.

Метод "шоковой терапии"

Доведите горох до кипения, затем убавьте огонь и варите несколько минут. Добавьте в кастрюлю стакан холодной воды и дождитесь, пока жидкость снова закипит. Повторяйте эту процедуру несколько раз, пока горох не станет мягким.

С использованием соды

После закипания добавьте в кастрюлю пищевую соду примерно 0.5 ч.л. на 2 литра жидкости. Варите еще 5-7 минут, после чего горох должен стать мягким.

Общие рекомендации

Солите блюдо в самом конце варки. При варке в кастрюле старайтесь, чтобы вода едва покрывала горох, особенно на последних этапах, и при необходимости доливайте немного горячей воды!

