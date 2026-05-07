Чем подкормить смородину: такого урожая вы еще не видели

Чтобы получить по-настоящему большой урожай смородины, необходимо придерживаться четкой системы поэтапного внесения удобрений. Забота о растении начинается с момента пробуждения природы и продолжается до завершения периода цветения.

Использование комбинации минеральных соединений, органики и народных методов позволяет максимально раскрыть потенциал каждого куста. Успех садовода зависит от правильного расчета дозировки мочевины, калия и микроэлементов на каждом этапе вегетации. Такой комплексный подход гарантирует не только количество плодов, но и значительное улучшение их вкуса и устойчивости к болезням.

Как подкормить смородину

Как только на кустах начинают набухать почки и появляются первые листочки, растение нуждается в мощном толчке для роста. Лучшим решением на этом этапе является мочевина (карбамид). Для приготовления рабочего раствора 2 столовые ложки вещества растворяют в 10 литрах воды. Важно обеспечить щедрый полив: на каждый взрослый куст рекомендуется расходовать около двух ведер такой смеси.

Второй этап подкормки приходится на период непосредственно перед началом цветения. В это время смородине нужны сбалансированные макроэлементы, поэтому целесообразно использовать нитрофоску.

Пропорция: 50 г препарата на 10 л воды.

Расход: ведро готового раствора под одно растение.

Для тех, кто стремится получить максимально сладкую ягоду, стоит дополнительно применить сульфат калия (10 г на 1 л воды). Калий существенно влияет на вкусовые качества урожая и общую выносливость культуры.

Что любит смородина

Опытные хозяева успешно комбинируют химические удобрения с природными компонентами:

Это не только источник кальция, но и отличная защита от грибков и гнили. Скорлупу высушивают, измельчают до состояния порошка и вносят под корень или в компост (100-150 г на куст). Органические удобрения. Можно использовать навоз или птичий помет, однако они обязательно должны быть выдержанными (минимум 2-3 недели). Лучше всего подходит компост с соломой, который вносят из расчета 2 кг на 10 м².

Внекорневые подкормки. Во время самого цветения растения лучше всего усваивают питательные вещества через листья.

Для опрыскивания больших площадей готовят специальный раствор на 100 литров воды, куда добавляют:

Медный купорос: 10-20 г;

Борную кислоту: 20-25 г;

Молибденово-кислый аммоний: 20-30 г.

Такая процедура укрепляет иммунитет смородины и способствует лучшему завязыванию плодов, что в результате приведет к рекордным сборам урожая.

