Чем подкормить смородину: такого урожая вы еще не видели
Чтобы получить по-настоящему большой урожай смородины, необходимо придерживаться четкой системы поэтапного внесения удобрений. Забота о растении начинается с момента пробуждения природы и продолжается до завершения периода цветения.
Использование комбинации минеральных соединений, органики и народных методов позволяет максимально раскрыть потенциал каждого куста. Успех садовода зависит от правильного расчета дозировки мочевины, калия и микроэлементов на каждом этапе вегетации. Такой комплексный подход гарантирует не только количество плодов, но и значительное улучшение их вкуса и устойчивости к болезням.
Как подкормить смородину
Как только на кустах начинают набухать почки и появляются первые листочки, растение нуждается в мощном толчке для роста. Лучшим решением на этом этапе является мочевина (карбамид). Для приготовления рабочего раствора 2 столовые ложки вещества растворяют в 10 литрах воды. Важно обеспечить щедрый полив: на каждый взрослый куст рекомендуется расходовать около двух ведер такой смеси.
Второй этап подкормки приходится на период непосредственно перед началом цветения. В это время смородине нужны сбалансированные макроэлементы, поэтому целесообразно использовать нитрофоску.
- Пропорция: 50 г препарата на 10 л воды.
- Расход: ведро готового раствора под одно растение.
Для тех, кто стремится получить максимально сладкую ягоду, стоит дополнительно применить сульфат калия (10 г на 1 л воды). Калий существенно влияет на вкусовые качества урожая и общую выносливость культуры.
Что любит смородина
Опытные хозяева успешно комбинируют химические удобрения с природными компонентами:
- Яичная скорлупа. Это не только источник кальция, но и отличная защита от грибков и гнили. Скорлупу высушивают, измельчают до состояния порошка и вносят под корень или в компост (100-150 г на куст).
- Органические удобрения. Можно использовать навоз или птичий помет, однако они обязательно должны быть выдержанными (минимум 2-3 недели). Лучше всего подходит компост с соломой, который вносят из расчета 2 кг на 10 м².
- Внекорневые подкормки. Во время самого цветения растения лучше всего усваивают питательные вещества через листья.
Для опрыскивания больших площадей готовят специальный раствор на 100 литров воды, куда добавляют:
- Медный купорос: 10-20 г;
- Борную кислоту: 20-25 г;
- Молибденово-кислый аммоний: 20-30 г.
Такая процедура укрепляет иммунитет смородины и способствует лучшему завязыванию плодов, что в результате приведет к рекордным сборам урожая.
OBOZ.UA писал об удобрениях для смородины, которые увеличивают количество ягод.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.