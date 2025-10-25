Чем подкормить привередливый цикламен: гарантированное обильное цветение

Цикламен является фаворитом среди любителей комнатных растений, ведь он имеет яркие цветы, которые распускаются в течение всего года, а не только в определенный сезон. Но, чтобы получить от растения обильное цветение, его нужно правильно подкармливать.

OBOZ.UA изучил советы экспертов по садоводству и рассказывает, как правильно ухаживать за цветком. И цикламен оказался не слишком сложным в уходе растением.

Садоводы относятся цикламены к видам, которые не нуждаются в частой подкормке. Их естественным ареалом являются засушливые регионы средиземноморья и Северо-Восточная Африка, а значит питательные почвы им для процветания не нужны.

Более того, эксперты не советуют вносить под цикламены удобрения с высоким содержанием азота. Он стимулирует рост зеленой массы и это может навредить растению, ведь оно начнет вкладывать силы в листья вместо цветов. Особенно не стоит вносить азот в периоды покоя (летом), когда цветок отдыхает после цветения. Зато обращайте внимание на то, чтобы питательное средство содержало фосфор и калий. Они помогают растению формировать бутоны и поддерживать хорошее состояние корневой системы.

Так цикламены хорошо реагируют на обычные универсальные удобрения для декоративных и цветущих растений. Если вы используете жидкие удобрения для полива, обязательно следуйте инструкциям по дозировке. Избыток питательных веществ может навредить растению.

Зимой садоводы советуют использовать для цикламенов удобрения пролонгированного действия. Они имеют вид гранул, которыми посыпают почву. Такие средства высвобождают необходимые питательные вещества медленно, поэтому их можно вносить один или два раза в год.

