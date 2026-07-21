Чем подкормить петунии: цветов будет очень много

Петунии по праву считаются одними из самых популярных, но в то же время очень требовательных к питанию декоративных цветов. Из-за стремительного роста и непрерывного образования новых побегов эти растения чрезвычайно быстро истощают почву, в которой растут.

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Особенно остро эта проблема стоит при выращивании в подвесных кашпо и балконных ящиках, где ограниченный объем почвы быстро теряет полезные вещества. Систематическое и грамотное внесение удобрений помогает избежать истощения цветов и гарантирует их активное образование бутонов с весны до первых осенних заморозков, отмечает deccoria.pl.

Почему петунии нуждаются в постоянной подкормке

Главная причина повышенного "аппетита" этих цветов заключается в сверхбыстрых темпах развития. Растение одновременно наращивает зеленую массу, удлиняет стебли и формирует десятки новых бутонов, что требует колоссального количества ресурсов.

В вазонах и контейнерах ситуация осложняется тем, что полезные микроэлементы вымываются из почвы при каждом поливе через дренажные отверстия. В первую очередь вымывается азот, отвечающий за здоровый рост. Если не компенсировать эти потери, уже через несколько недель кусты потеряют компактную форму, их ветви вытянутся, а цветение станет редким. Хотя в открытом грунте корневая система имеет доступ к большей площади питания, там дополнительная подкормка также обязательна для сохранения пышности клумбы.

Правильный выбор удобрений и сроки внесения

Первую подкормку обычно планируют через две-четыре недели после пересадки рассады на постоянное место. Если вы посадили цветы в обычную садовую почву без предварительного обогащения, начинать подкормку стоит уже через 7–14 дней, тогда как субстрат с гранулами длительного действия позволяет сделать перерыв примерно на месяц.

Для достижения максимального результата специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие три ключевых компонента:

Азот (N) стимулирует развитие крепких побегов и сочной листвы.

Фосфор (P) отвечает за прочность корневой системы и закладку цветочных почек.

Калий (K) обеспечивает насыщенный цвет лепестков и устойчивость к болезням.

Оптимальным выбором будут сбалансированные смеси с равными пропорциями макроэлементов (например, с маркировкой 10-10-10 или 5-5-5). Следует избегать избытка азота, так как он вызовет бурный рост зелени в ущерб цветению. Жидкие удобрения вносят еженедельно вместе с водой для быстрого поглощения, а сухие гранулы пролонгированного действия заделывают в почву для постепенного высвобождения питательных веществ.

Органические удобрения для петуний

Сторонники экологического садоводства могут успешно заменить синтетические препараты натуральными органическими удобрениями. Хотя такие средства усваиваются растениями несколько медленнее, они мягко улучшают структуру почвы и питают кусты.

Среди наиболее эффективных органических удобрений выделяют:

жидкий биогумус;

настой (навозную жижу) из крапивы;

качественный садовый компост;

гранулированный перегной;

экстракт морских водорослей.

Что делать, чтобы петуния лучше цвела

Когда кустам не хватает питания летом, они быстро сигнализируют об этом своим внешним видом даже при достаточном количестве солнца и полива. Побеги становятся тонкими и ломкими, листья бледнеют или желтеют, а новые бутоны почти не появляются. Однако вносить удобрения в избытке также опасно, поскольку высокая концентрация солей в почве может сжечь нежные корни.

Помимо внесения удобрений, существует еще один обязательный и простой секрет длительного цветения – регулярное удаление увядших бутонов вместе с цветоножкой. Этот несложный способ не позволяет растению тратить жизненные силы на созревание семян, направляя всю энергию на быстрое формирование новых ярких цветов.

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