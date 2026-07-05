Цветут весь сезон: 7 многолетних цветов для вашего сада

Уход за приусадебным участком в разгар летней жары и при высокой влажности часто превращается в изнурительную рутину, отнимающую немало сил. Многие садоводы стремятся украсить свои клумбы растениями, способными самостоятельно поддерживать опрятный вид без постоянного вмешательства человека.

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К счастью, существует категория удивительных многолетников, которые продолжают активно пускать новые стрелки даже без удаления сухих соцветий. Кроме того, отказ от срезки увядших бутонов создает уютную атмосферу природного сада и обеспечивает местных птиц полезными семенами в зимний период, отмечает Southern Living.

Кошачья мята

Это растение по праву считается одним из самых простых в выращивании среди всех многолетников. Оно привлекает внимание своей мягкой, серебристо-зеленой листвой, которая источает приятный пряно-мятный аромат. В зависимости от выбранного сорта лавандовые, голубые или розовые соцветия украшают сад с весны до конца лета.

Растение обожает открытые солнечные участки и неприхотливо к качеству почвы, если она хорошо пропускает влагу, а его цветы являются настоящим магнитом для полезных насекомых-опылителей.

Шалфей

Выносливый и теплолюбивый кустарник, который в течение нескольких месяцев – с середины лета до осени – выпускает нежные бледно-пурпурные соцветия-колоски. Они эффектно возвышаются над мягкой серо-зеленой листвой, создавая красивую текстуру в сочетании с другими многолетниками. Растение прекрасно себя чувствует на сухих, нейтральных или щелочных почвах под прямыми солнечными лучами, поэтому его часто используют для создания массовых насаждений или живых бордюров.

Гайлардия

Яркие соцветия, напоминающие разноцветные ромашки красных, оранжевых и желтых оттенков, добавляют сочные акценты любым миксбордерам.

Этот засухоустойчивый многолетник непрерывно цветет с весны до осени, привлекая бабочек и птиц. Гайлардия предпочитает солнечные места и бедные или песчаные дренированные почвы со слабокислой реакцией, а её подсохшие семенные коробочки служат прекрасным кормом для пернатых.

Лилейник

Особенность этого растения заключается в том, что каждый отдельный цветок живет всего один день, после чего самостоятельно опадает, освобождая место для новых бутонов. Благодаря большому количеству стрелок куст остается усыпанным цветами в течение многих недель в летний период. Лилейники неприхотливы к почве и любят солнце, однако владельцам участков, куда могут забредать дикие олени, следует быть осторожными, ведь эти цветы являются их любимым лакомством. Для более аккуратного вида увядшие стебли можно срезать только один раз – в конце сезона.

Гаура

Невесомые, воздушные цветы гауры визуально напоминают маленьких бабочек, кружащих в танце над клумбой. Растение отличается высокой устойчивостью к засухе и цветет в течение всего лета, постоянно образуя новые бутоны на кончиках побегов. Со временем стебли могут сильно вытягиваться и переплетаться; если вам не нравится такой растрепанный вид, в середине лета их можно укоротить для стимулирования второй волны цветения, хотя это не является обязательной процедурой.

Рудбекия волосистая

Эти жизнерадостные желтые цветы с темной сердцевиной способны украшать сад солнечным настроением в течение всего лета. Хотя удаление старых корзинок может несколько затянуть появление новых бутонов, рудбекия прекрасно чувствует себя и без этой процедуры. Если оставить сухие соцветия на зиму, они не только станут интересным элементом заснеженного ландшафта, но и обеспечат питательными семенами щеглов и других мелких птиц.

Эхинацея

Один из самых популярных и выносливых многолетников, который поражает разнообразием цветовой палитры: от насыщенно-розового до лимонно-желтого и ярко-оранжевого цветов. Эхинацея родом из Северной Америки, любит рыхлую нейтральную почву и обильное солнце, а её цветение длится неделями с середины до конца лета. Садовод может по желанию срезать сухие соцветия, чтобы продлить сезон цветения, однако засыхание цветов прямо на кусте доставит много радости птицам и украсит опустевший зимний сад.

OBOZ.UA писал о цветах, которые нуждаются в обрезке, чтобы дольше цвести.

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