Как избавиться от надоедливого плюща в своем саду всего за 5 дней: эффективное средство

Плющ может стать настоящей головной болью для домовладельцев и садоводов, но существует естественный способ, который поможет уничтожить это растение всего за пять дней.

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В районах с умеренным климатом и постоянными осадками он становится особенно проблематичным. Как только плющ приживается в саду, он агрессивно конкурирует с другими растениями за необходимые ресурсы, такие как солнечный свет, вода и питательные вещества, что часто приводит к ослаблению или полному отмиранию желаемых растений, пишет OBOZ.UA.

К счастью, существует способ избавиться от этого проблемного растения, не прибегая к вредным химикатам. Один из самых известных способов естественного удаления плюща – это использование белого уксуса.

Просто смешайте воду и белый уксус в соотношении четыре к одному в бутылке с распылителем, а затем как можно тщательнее нанесите раствор на плющ. Хотя на этом этапе вам не нужно будет непосредственно прикасаться к плющу, желательно надеть перчатки, чтобы предотвратить раздражение кожи.

Конечно, следует быть осторожным в отношении того, куда направлять распылитель. Хотя белый уксус очень эффективен в уничтожении плюща, он также может нанести вред окружающим растениям.

Будьте осторожны во время опрыскивания и держитесь подальше от любой другой зелени в вашем саду.

После того, как вы покроете листья, стебли и как можно большую часть плюща (избегая при этом основания растения и окружающей почвы), оставьте уксус действовать. Большинство экспертов советуют оставлять его примерно на пять дней.

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