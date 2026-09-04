Чем подкормить крыжовник: плодов будет гораздо больше

После сбора урожая не стоит забывать об крыжовнике до следующей весны. Именно в конце лета куст постепенно восстанавливает силы, накапливает питательные вещества и закладывает цветочные почки, от которых будет зависеть урожай в следующем году.

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Чтобы в новом сезоне ветви были обильно усыпаны ягодами, в августе растению необходимо обеспечить правильное питание, достаточное количество влаги и легкую санитарную обрезку. Об актуальных советах по уходу за растением рассказали эксперты Deccoria.

Чем подкормить крыжовник после сбора ягод

В конце лета кусту особенно нужны фосфор и калий. Они помогают растению окрепнуть после плодоношения, способствуют созреванию побегов и подготовке к холодам.

А вот большого количества азота в этот период лучше избегать. Он стимулирует появление молодой зеленой массы, которая может не успеть созреть до морозов. Для подкормки можно использовать готовое осеннее комплексное удобрение для плодовых и ягодных культур. Дозировку нужно определять в соответствии с инструкцией к конкретному препарату.

Можно ли заменить минеральные удобрения органическими

Да. Один из самых простых вариантов – хорошо перепревший компост. Его раскладывают вокруг куста и осторожно смешивают с верхним слоем почвы.

Можно применять и древесную золу. Она содержит калий, кальций и ряд других минеральных элементов. Ориентировочно используют около стакана золы на взрослый куст, слегка заделывая её в землю.

Однако зола имеет щелочную реакцию, поэтому на почвах с высоким pH использовать её в больших количествах не стоит.

Почему крыжовник важно поливать даже после сбора урожая

После завершения плодоношения куст продолжает активно жить и формировать почки будущего сезона. Если август засушливый, недостаток воды может ослабить растение.

Взрослому кусту при длительной засухе может потребоваться примерно 20–30 литров воды в неделю, однако количество зависит от температуры, типа почвы и количества осадков.

Воду лучше поливать не непосредственно у основания стеблей, а по участку под кроной, где расположена значительная часть активных корней. Листья при этом желательно не мочить.

Нужно ли обрезать крыжовник в августе

После сбора ягод можно провести легкую санитарную обрезку. Удаляют сухие, сломанные, поврежденные и те ветки, которые лежат на земле или слишком загущают куст.

Сильную формирующую обрезку в конце лета лучше не проводить. Молодые здоровые побеги также не стоит без необходимости укорачивать – именно на них растение может сформировать будущий урожай.

Что делать, если на крыжовнике появился белый налет

Белый мучнистый налет на листьях, верхушках побегов или ягодах может быть признаком заболевания. Со временем он темнеет, поражённые части растения ослабевают и могут отмирать.

Поврежденные верхушки побегов рекомендуется вырезать ниже видимой границы поражения. Такие остатки лучше не выбрасывать в компост. При значительном распространении болезни используют разрешенные для крыжовника средства защиты растений в соответствии с инструкцией.

Как заметить паутинного клеща

Во второй половине лета на крыжовнике может появиться паутинный клещ. О его присутствии часто свидетельствуют мелкие светлые или желтоватые пятна на листьях и тонкая паутинка.

Сильно поврежденные листья постепенно засыхают и опадают. Поэтому кусты в конце лета следует регулярно осматривать, особенно в жаркую и сухую погоду.

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