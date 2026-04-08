Чем подкормить ежевику: урожай вас порадует

Весной ежевику стоит подкормить так, чтобы кусты быстро пошли в рост, сформировали сильные побеги и заложили основу для щедрого урожая. Лучше всего в этот период совместить мульчирование с умеренной азотной подкормкой, ведь многолетние кусты постепенно истощают почву.

Если сделать все вовремя, ежевика отблагодарит активным развитием и обильным плодоношением. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за ежевикой.

Почему мульчирование важно

Весенний уход за ежевикой не сводится только к обрезке или подвязыванию. После зимы растение нуждается в восстановлении запаса питательных веществ, особенно если много лет растет на одном месте. Именно поэтому весной важно позаботиться о земле под кустами.

Одним из важнейших этапов ухода считается мульчирование. Толстый слой органической мульчи помогает дольше удерживать влагу, защищает почву от пересыхания и постепенно улучшает ее структуру. Кроме того, под мульчей создается благоприятная среда для полезных микроорганизмов, которые естественно перерабатывают органику прямо возле корневой системы.

Такой способ питания часто оказывается более эффективным, чем отдельное компостирование с последующим переносом готовой массы под растение. Ежевика хорошо реагирует на органику, но с активными удобрениями вроде куриного помета или коровяка следует быть осторожными. Если внести их слишком много или неправильно развести, можно повредить корни.

Чем подкормить ежевику

Для быстрого старта весной одних органических веществ обычно недостаточно. В начале сезона ежевике особенно нужен азот, который стимулирует наращивание зеленой массы. Именно поэтому для ранней подкормки часто советуют аммиачную селитру, ведь она действует быстрее, чем карбамид, и оперативно насыщает почву доступными веществами.

Впрочем, главное правило – не переусердствовать. Избыток азота может спровоцировать чрезмерный рост побегов в ущерб будущему плодоношению. Поэтому подкормка должна быть умеренной и дополняться грамотным уходом: мульчированием, рыхлением и контролем состояния куста.

