Чем подкормить чеснок в холодную весну: урожай вас порадует

В этом году весна выдалась необычно холодной, и это уже успело сказаться на огородных культурах. В частности, чеснок в таких условиях растет медленнее, ведь холодная почва тормозит работу корневой системы. Именно поэтому в период похолодания огородникам стоит изменить подход к подкормке растений.

Если говорить именно о чесноке, то когда земля еще не прогрелась, для него лучше всего работает внекорневое внесение удобрений. Его целесообразно проводить после того, как растение сформирует не менее четырех листков. Опрыскивание по листьям позволяет питательным веществам быстро усваиваться, минуя корни, которые в холоде функционируют значительно медленнее. Как правильно подкармливать молодой чеснок в холодную погоду, рассказало издание VSN.

В этот период оптимальным вариантом для чеснока является раствор карбамида: примерно 10-15 граммов на ведро воды. Азот, содержащийся в нем, помогает растению быстрее восстановить насыщенный зеленый цвет и упругость листьев – результат можно заметить уже через несколько дней.

Чтобы подкормка была эффективной, важно придерживаться простых правил: проводить обработку в утренние или вечерние часы, равномерно увлажнять листья с обеих сторон и избегать опрыскивания перед дождем, чтобы он не смыл с растения все полезные вещества. При необходимости процедуру можно повторить через неделю или чуть позже.

После того как температура воздуха повысится и почва достаточно прогреется, стоит переходить к корневой подкормке чеснока. Она действует дольше и способствует активному росту и развитию растений.

Перед внесением удобрений грядки необходимо обильно полить – это защитит корни от возможных химических ожогов и улучшит усвоение питательных элементов. Для подкормки используют раствор из 20 граммов аммиачной селитры и 20 граммов сульфата магния на 10 литров воды. После процедуры, когда верхний слой почвы немного подсохнет, его желательно аккуратно разрыхлить – это обеспечит доступ кислорода к корневой системе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое простое и доступное средство поможет защитить розы от темных пятен.

