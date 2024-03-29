Во время каждого весеннего летнего перехода во многих странах мира разворачивается дискуссия о его пользе и вреде. Это явление, провоцирующее смену часов на один час вперед, неоднозначно влияет на наши ежедневные ритмы и здоровье. Хотя многие могут не уделять этому особого внимания, научные исследования показывают, что переход на летнее время может иметь важные последствия для физического и психического самочувствия.

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Мене звати Дарʼя Пилипенко, я сомнологиня та президентка Українського Інституту сну дитини, і у цій статті я розповім вам про те, чим небезпечний перехід на літній час для організму людини.

Сезонне переведення годинника застосовується лише в менш ніж у 40% країн світу. Така практика поширена для ефективнішого використання природного світла вечорами, особливо в районах, які знаходяться далеко від екватора.

Звичайно, на перший погляд може здатися, що втрата лише однієї години сну - незначна проблема, проте насправді це може серйозно підірвати наше здоров'я та самопочуття. Тож пропоную ознайомитися з потенційно негативними наслідками сезонного переведення годинників.

Деякі дослідження показують, що перехід на літній час може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та травм, забезпечуючи більше денного світла у той час, коли на дорогах спостерігається найбільший рух транспорту. Проте інші дослідження вказують на негативний вплив цього переходу. Давайте в цьому розберемось.

Під час весняного переведення годинника на годину вперед ми втрачаємо одну годину сну. Опитування, проведене Американською академією медицини сну (AASM), показало, що більшість американців почуваються втомленими після такого переходу.

Наслідки цього переходу виявляються далеко не лише у втомі. Дослідження показують, що цей "стрибок вперед" може мати руйнівні наслідки для організму.

Американська академія медицини сну постійно закликає уряд відмінити сезонне переведення годинника на користь стандартного часу протягом усього року.

Зворотній перехід на стандартний час у листопаді, коли годинник переводиться на годину назад, менш шкідливий, ніж "стрибок вперед". Хоча це також може викликати незручності та потребу у декілька тижнів для адаптації, це не має серйозного впливу на здоров'я. Однак "стрибок вперед" є більш складним для організму через те, що наш внутрішній годинник починає показувати на годину пізніше.

Це означає, що, хоча годинник вдома показує 8 ранку, фактично для організму тільки 7 ранку. Це постійне зміщення вперед майже на вісім місяців вночі впливає на наші біологічні ритми, особливо через важливість ранкового світла для встановлення цих ритмів.

Світло вранці сигналізує організму про пробудження та запускає природні процеси. Затримка вивільнення мелатоніну через світло ввечері може впливати на наш сон та призводити до меншої тривалості сну, навіть після того, як організм звикне до нового розкладу.

Наслідки переходу на літній час можуть бути серйознішими, якщо до дестабілізації циркадних ритмів додасться хронічне недосипання. Циркадний ритм відноситься до відмінності між нашими біологічними ритмами та зовнішнім світом.

Втома від втрати години сну може призвести до збільшення кількості ДТП та інших нещасних випадків, особливо у перший робочий день після переходу на літній час. Є також звістки про збільшення серцевих нападів та госпіталізацій у цей період.

У понеділок після переходу на літній час, ризик травм на виробництві збільшувався, а отримані травми були серйознішими порівняно з іншими днями. Також спостерігалося зростання випадків викиднів у пацієнток з екстракорпоральним заплідненням на початку перехідного періоду, що свідчить про часткове порушення їхнього біологічного ритму.

Проте, слід зазначити, що перехід на літній час має й позитивні аспекти. За даними опитування на Facebook, більше осіб скаржилися на втому у перший робочий день, ніж у звичайний понеділок. Проте багато користувачів також повідомили про відчуття щастя та гармонії, що може бути пов'язано з більш тривалими вечорами.

Під час переходу на літній час я, як сомнолог, рекомендую слідкувати за своїм фізичним і психічним станом, оскільки ця зміна може вплинути на ваше емоційне самопочуття та продуктивність. Ретельне планування свого розкладу сну і активностей може допомогти вам пристосуватися до нового часу без значного стресу та незручностей. Наслідком цього буде більш плавний перехідний період та покращене благополуччя на довгострокову перспективу.