Чем обработать капусту от белокрылки: простой рецепт без химии

Если на капусте появились мелкие белые насекомые, а на листьях заметны липкие следы или пожелтение, медлить не стоит. Белокрылка быстро размножается и может значительно ослабить растения, особенно в теплую сухую погоду.

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Один из самых простых способов сдержать вредителя без агрессивной химии – обработать капусту чесночным настоем. OBOZ.UA рассказывает, как спасти урожай.

Как понять, что на капусте появилась белокрылка

Белокрылку легко узнать: если прикоснуться к листьям, с растения могут взлететь маленькие белые насекомые. Чаще всего они прячутся не сверху, а на обратной стороне листьев. Там же взрослые особи откладывают яйца, из которых впоследствии появляются личинки.

Именно личинки наносят капусте наибольший вред. Они питаются соком растения, из-за чего листья постепенно теряют здоровый вид, желтеют, слабеют и могут увядать. Если вредителей много, капуста хуже растет, а кочаны формируются медленнее и могут быть мельче.

Есть еще одна проблема: белокрылка оставляет на листьях липкий налет. На нем часто развивается сажистый грибок, из-за которого растению становится ещё труднее нормально развиваться.

Домашнее средство от белокрылки

Для обработки капусты можно приготовить простой чесночный настой. Он обладает резким запахом, который отпугивает белокрылку и часть других мелких вредителей.

Для раствора понадобятся:

200 граммов очищенного чеснока;

10 литров теплой воды.

Чеснок нужно измельчить, залить тёплой водой и оставить настаиваться на 24 часа. Затем жидкость следует процедить, чтобы частицы чеснока не забивали опрыскиватель, и сразу же использовать настой на грядке.

Как обрабатывать капусту, чтобы средство подействовало лучше

Опрыскивать капусту желательно не в жару, а рано утром или вечером. В это время солнце не так активно, поэтому листья меньше рискуют получить дополнительный стресс после обработки.

Самое важное – хорошо смочить нижнюю сторону листьев. Именно там обычно сидят белокрылки, их яйца и личинки. Если обработать только верхнюю часть растения, эффект может быть слабее.

Повторять процедуру следует каждые 5–7 дней. После сильного дождя обработку лучше провести заново, ведь часть настоя смывается с листьев. Если вредителей уже много, может понадобиться 3–4 опрыскивания подряд.

Что сделать на грядке, чтобы белокрылок стало меньше

Один только настой не всегда решает проблему, если на грядке созданы благоприятные условия для вредителя. Поэтому наряду с обработкой стоит позаботиться о самих посадках.

Капусту нежелательно слишком загущать, так как в густых посадках насекомым легче прятаться и быстрее размножаться. Также стоит регулярно убирать сорняки, удалять пожелтевшие или сильно поврежденные листья и рыхлить почву после полива.

Рядом с капустой можно высаживать растения с выраженным ароматом – бархи, календулу, укроп или мяту. Они не гарантируют полной защиты, но могут помочь сделать грядку менее привлекательной для части вредителей.

Где еще можно использовать чесночный настой

Чесночный настой подходит не только для капусты. Им также обрабатывают огурцы, помидоры, перец, баклажаны и кабачки.

Такое средство лучше всего работает на начальных этапах, когда вредителей ещё немного. Помимо белокрылки, его используют против тли, трипсов и паутинного клеща, если заражение только начинается.

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