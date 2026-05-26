Чем мыть клубнику, чтобы оставалась свежей до двух недель: хитрый трюк

Клубника – это одна из самых любимых летних ягод как у детей, так и у взрослых. Но часто мы разочаровываемся, получив через несколько дней кашу вместо вкусного лакомства.

Но эксперт по питанию раскрыла простой кухонный трюк, который может сохранить клубнику свежей до двух недель – и это занимает всего несколько минут. Кулинарная журналистка и преподавательница Шери Касл, которая "исследует ингредиенты и их путь от фермы к столу", говорит, что секрет заключается в том, чтобы быстро промыть ягоды уксусом перед хранением, пишет Express.

Она объясняет, что простая "уксусная ванна" помогает удалить бактерии и споры плесени, которые вызывают быструю порчу клубники. Для этого она рекомендует смешать одну часть обычного кухонного уксуса с тремя частями воды.

Клубнику следует замочить примерно на десять минут с зелеными верхушками, затем слить воду и тщательно промыть под холодной проточной водой.

Следующий шаг не менее важен – правильно ее высушить.

Любая остаточная влага может ускорить порчу, поэтому ягоды нужно максимально просушить.

Шери предлагает использовать посуду, выстланную бумажными полотенцами, чтобы осторожно удалять лишнюю воду.

После того, как клубника будет готова, ее следует переложить в чистый герметично закрывающийся контейнер, выстланный бумажными полотенцами. Вместо того, чтобы плотно закрывать, она советует оставлять крышку немного открытой, чтобы предотвратить накопление влаги внутри.

Затем контейнер можно хранить в холодильнике, что поможет фруктам оставаться свежими гораздо дольше, чем обычно.

