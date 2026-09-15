На каком растительном масле категорически нельзя жарить, а на каком можно: ответ от специалиста

Тяжело представить приготовление еды без растительным масел, особенно – жареной еды. Но, не все масла можно использовать для приготовления разных блюд, и это напрямую зависит от максимальной температуры дымления масла.

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Врач-гастроэнтеролог Олег Швец рассказал в Facebook, на каких растительных маслах можно жарить, а какие категорически не подходят для этого.

Какие масла категорически не подходят для жарки

"Это растительные масла с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, такие как: соевое, кукурузное, рапсовое, хлопковое, сафлоровое, подсолнечное, кунжутное, а также рисовое, рисовое, рисовое, рисовое, рисовое, а также масло рисовых отрубей и виноградных косточек" — пояснил специалист.

Использование этих масел для жарки приводит к образованию большого количества окисленных жирных кислот и потенциально вредных соединений.

Жарка добавляет калорий

"Даже если использовать "здоровое" масло, жарка добавляет блюдам много калорий, поэтому лучше не есть их слишком часто. Дополнительные калории, как правило, поступают от других ингредиентов, в частности от кляра и муки, а также от самого масла. А чрезмерное употребление жареной пищи связано с увеличением веса, особенно у людей с семейной историей ожирения. Чтобы свести к минимуму лишние калории, обязательно готовьте пищу при правильной температуре и не дольше, чем необходимо", – рассказал эксперт.

Жареные блюда не стоит регулярно включать в ваше меню

"Если вы все же планируете что-то поджарить, то лучше использовать для этой цели сало, топленое сливочное масло, кокосовый жир или оливковое масло", — посоветовал врач.

Какое масло самое безопасное для жарки

Оливковое масло

"Оливковое масло — одно из самых полезных. Оно устойчиво к нагреванию, поскольку, как и животные жиры, содержит много мононенасыщенных жирных кислот. Эти жирные кислоты имеют только одну двойную связь, что делает их относительно стабильными. В одном исследовании оливковое масло использовалось во фритюрнице более 24 часов, прежде чем оно чрезмерно окислилось. Теоретически это делает ее хорошим выбором для жарки. Однако вкус и аромат оливкового масла могут ухудшиться при длительном нагревании", – рассказал эксперт

Масло авокадо

Масло авокадо имеет состав, схожий с оливковым. Это преимущественно мононенасыщенные жиры с насыщенными и полиненасыщенными жирами. Рафинированное масло авокадо имеет высокую температуру дымления (270C) и слегка ореховый привкус.

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