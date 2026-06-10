Почему прилипает картофель к сковороде: называем главную ошибку, которую допускают все

Основная причина, по которой картошка прилипает к сковороде — это избыток крахмала на ее поверхности. При нагревании он выделяется и действует как густой клей, намертво сцепляя кусочки с металлом.

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Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как избежать прилипанию картофеля к сковороде.

Чтобы картошка получилась хрустящей и легко переворачивалась, следуйте этим простым правилам

Промойте картофель

После нарезки обязательно промойте клубни в холодной воде 1-2 раза. Это уберет лишний крахмал, вызывающий склеивание.

Тщательно обсушите

Влага – главный враг аппетитной корочки. Выложите нарезанную картошку на бумажное полотенце и дайте ей полностью высохнуть, так как мокрый картофель начнет тушиться, а не жариться.

Хорошо разогрейте сковороду

Выкладывайте овощи только на раскаленную сковороду с уже прогретым маслом. Если положить картофель в холодное масло, он точно прилипнет!

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