"Чем больше стараешься, тем меньше получаешь": украинка рассказала о минусах жизни в Германии

После начала полномасштабного вторжения России около 1,15–1,33 миллиона граждан Украины переехали в Германию. Многим украинским беженцам до сих пор трудно привыкнуть к особенностям жизни в ФРГ.

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Своим опытом поделилась украинка Светлана. Она опубликовала соответствующее видео в соцсети, которым поделилось издание "Фокус".

Минусы жизни в Германии

Медленная система здравоохранения

Это первый пункт, который назвала украинка. Она пожаловалась, что попасть к врачу оперативно – практически невозможно. Все визиты нужно планировать заранее.

Если же симптомов нет, а человек хочет сдать профилактические анализы, ему сразу откажут: "Ничего не беспокоит – идите домой".

"Даже если что-то беспокоит, вам придется ждать месяцами, чтобы записаться к врачу", – рассказала беженка.

Невероятные налоги

Система налогообложения в ФРГ заметно отличается от украинской. По словам женщины, когда в семье работают оба супруга, совокупный доход попадает в более высокую налоговую категорию. По подсчетам финансовых органов, семья якобы "зарабатывает слишком много на двоих", поэтому обязана доплатить налог по итогам года.

"Они просто аккуратно попросят вас "поделиться" с государством. То есть чем больше вы зарабатываете, тем меньше у вас в кармане. Чем больше стараешься, тем меньше получаешь", – рассказала гражданка Украины.

Она считает, что в Германии финансово выгоднее, когда работает только один из партнеров: так удается избежать повышенной ставки и неожиданных доплат в конце года.

Светлана отметила, что это основные негативные моменты, но в целом Германия нравится ей своим спокойствием и предсказуемостью.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине запустили работу цифровой платформы "Домой". Она предназначена для украинцев за границей, рассматривающих возвращение. Пока что сайт работает только в тестовом режиме, но желающие уже могут им воспользоваться.

– Дания планирует присоединиться к клубу европейских стран, которые прекратят предоставлять временную защиту мужчинам из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденным от военной службы. С этой целью правительство уже инициировало поправки к Специальному закону об украинцах.

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