Страна ЕС пересматривает правила в отношении беженцев из Украины: кого оставят без защиты

Дания планирует присоединиться к клубу европейских стран, которые прекратят предоставлять временную защиту мужчинам из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденным от военной службы. С этой целью правительство уже инициировало поправки к Специальному закону об украинцах.

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Об этом сообщили в датском Кабмине. Главной целью таких изменений называется предотвращение использования украинскими мужчинами датского законодательства для уклонения от мобилизации на родине.

Согласно данным Евростата, по состоянию на 3 июня временную защиту в Дании получили 45 575 украинцев. Всего с начала полномасштабного российского вторжения было принято более 66,5 тыс. соответствующих решений, что свидетельствует о том, что значительная часть украинцев либо покинула эту скандинавскую страну, либо легализовалась через другие статусы.

Позиция датского правительства

По словам министра иммиграции и интеграции Дании Мортена Бьодскова, условия предоставления убежища украинцам планируется пересмотреть с учетом текущих оборонных потребностей Украины.

"Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас вносим изменения в Специальный закон об украинцах, ведь наши правила проживания не должны использоваться для уклонения от мобилизации в украинскую армию. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет её способность защищаться от российских атак", – заявил министр.

Что предлагается

Планируется, что новые правила коснутся исключительно вновь прибывших украинцев. Они будут основываться на украинских мобилизационных нормах. То есть получить вид на жительство в Дании по упрощенной процедуре Специального закона не смогут мужчины из Украины, которые:

находятся в возрасте от 23 до 60 лет (то есть призывного возраста);

подлежат мобилизации по закону;

по закону; не имеют официального освобождения от военной службы.

В то же время правительство заверило украинцев, получивших свои документы ранее, что предложение никак не повлияет на уже выданные виды на жительство. Кроме того, в Кабмине не исключили дальнейших корректировок миграционного законодательства (при необходимости).

Как уже сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия официально предложила продлить еще на год действие Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС. При этом страны-члены Евросоюза могут не предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины – это означает, что беженцы, которые уже находятся в ЕС, сохранят свой статус.

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