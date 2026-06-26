Страна ЕС пересматривает правила в отношении беженцев из Украины: кого оставят без защиты
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Дания планирует присоединиться к клубу европейских стран, которые прекратят предоставлять временную защиту мужчинам из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденным от военной службы. С этой целью правительство уже инициировало поправки к Специальному закону об украинцах.
Об этом сообщили в датском Кабмине. Главной целью таких изменений называется предотвращение использования украинскими мужчинами датского законодательства для уклонения от мобилизации на родине.
Позиция датского правительства
По словам министра иммиграции и интеграции Дании Мортена Бьодскова, условия предоставления убежища украинцам планируется пересмотреть с учетом текущих оборонных потребностей Украины.
"Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас вносим изменения в Специальный закон об украинцах, ведь наши правила проживания не должны использоваться для уклонения от мобилизации в украинскую армию. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет её способность защищаться от российских атак", – заявил министр.
Что предлагается
Планируется, что новые правила коснутся исключительно вновь прибывших украинцев. Они будут основываться на украинских мобилизационных нормах. То есть получить вид на жительство в Дании по упрощенной процедуре Специального закона не смогут мужчины из Украины, которые:
- находятся в возрасте от 23 до 60 лет (то есть призывного возраста);
- подлежат мобилизации по закону;
- не имеют официального освобождения от военной службы.
В то же время правительство заверило украинцев, получивших свои документы ранее, что предложение никак не повлияет на уже выданные виды на жительство. Кроме того, в Кабмине не исключили дальнейших корректировок миграционного законодательства (при необходимости).
Как уже сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия официально предложила продлить еще на год действие Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС. При этом страны-члены Евросоюза могут не предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины – это означает, что беженцы, которые уже находятся в ЕС, сохранят свой статус.
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