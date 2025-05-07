Человек с золотыми руками и добрым сердцем: в боях за Украину погиб молодой Герой с Черниговщины

В боях с российскими оккупантами за независимость Украины погиб младший лейтенант Игорь Карнач. Ему было всего 26 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Бахмачской общины. "В боях за независимость Украины погиб бахмачанин, младший лейтенант Игорь Юрьевич Карнач. Еще один Герой. Еще одна молодая жизнь, оборванная из-за московского вторжения. Еще одна семья, потерявшая самое дорогое. Игорь был единственным сыном..." - говорится в сообщении.

Игорь родился 27 января 1999 года в городе Бахмач. Учился в местной школе №1, а затем получил степень магистра в Сумском государственном университете по специальности "агроном". Несмотря на возможность работать за границей, он вернулся домой - и с началом полномасштабной войны стал в ряды Вооруженных сил Украины.

17 октября 2024 года Игорь был мобилизован, прошел военную подготовку и получил офицерское звание младшего лейтенанта. Он был не только образованным и трудолюбивым, но и многогранной личностью - имел музыкальный талант, окончил Бахмачскую школу искусств имени Андрея Разумовского.

28 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, Игорь Карнач погиб.

Прощание с Героем состоится 7 мая в Бахмаче. Похоронят защитника на городском кладбище.

В связи с трагедией, распоряжением городского головы 6 и 7 мая объявлено Днями траура в Бахмачской громаде.

Напомним, на Лиманском направлении фронта в боях против врага погиб 28-летний воин Андрей Кузь из Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове попрощались с защитником Богданом Кисем, который погиб во время боевых действий против российских оккупантов. Воина похоронили на Лычаковском кладбище.

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