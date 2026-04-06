'Человек большого достоинства': в Крыму умер ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев

Во временно оккупированном Крыму умер ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев. Сердце старшего брата лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева остановилось 4 апреля в Бахчисарае.

О смерти 88-летнего мужчины сообщили в Меджлисе крымскотатарского народа. Там подчеркнули: Асан Джемилев был человеком большого достоинства и силы духа.

Умер старший брат Мустафы Джемилева

В Меджлисе крымскотатарского народа выразили глубокие соболезнования в связи со смертью ветерана крымскотатарского национального движения Асана Джемилева.

"4 апреля 2026 года в Бахчисарае, на 89-м году жизни, отошел в вечность Асан Джемилев – человек большого достоинства, силы духа и преданности своему народу. Он принадлежал к поколению, которое, несмотря на изгнание, репрессии и годы борьбы, не сломалось и сохранило веру в возвращение на родную землю. Его жизненный путь неразрывно связан с борьбой крымскотатарского народа за свои права, честь и будущее. Он был старшим братом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", – указано в сообщении.

В Меджлисе отметили, что смерть Асана Джемилева – боль для всего крымскотатарского народа .

"Во время, когда Крым снова находится под оккупацией, мы особенно остро чувствуем цену каждой жизни, посвященной борьбе за свободу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Асан-ага. Разделяем вашу боль и печаль. Светлая память об Асан-ага навсегда останется в истории крымскотатарского народа и в наших сердцах. Allah rahmet eylesin", – говорят в Меджлисе.

Как писал OBOZ.UA, 1 апреля стало известно, что умер защитник, который 113 дней держал оборону в окружении под Мирноградом. Виктор Харив проходил лечение после возвращения с фронта. Его сердце остановилось 30 марта во Львове.

