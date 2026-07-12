Чего не стоит делать в жару перед сном: вам станет еще хуже

Летняя жара не дает никому покоя ни днём, ни ночью. Эксперты предупреждают, что распространённая привычка перед сном может привести к тому, что вам станет ещё жарче.

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Если вы думаете о том, чтобы принять душ перед сном, чтобы охладиться, вот почему это может иметь обратный эффект, объясняет OBOZ.UA.

Если вам трудно заснуть в тёплые ночи, подумайте о том, чтобы перенести душ на более раннее время, а не принимать его непосредственно перед сном.

Душ примерно за один-два часа до сна дает вашему телу время успокоиться и регулировать температуру перед сном, помогая создать подходящие условия для расслабления.

При этом прием ледяного душа перед сном может быть не лучшим способом охладиться во время жары. Хотя холодная вода сначала как будто освежает, она также вызывает сужение кровеносных сосудов у поверхности кожи.

Это может задерживать тепло внутри вашего тела, а не помогать ему выходить. Вместо этого рекомендуется принять прохладный или тёплый душ, который поможет снизить температуру тела, не вызывая реакции на резкий холод.

Эксперты советуют добавлять в ванную комнату свежие травы, такие как мята, розмарин или эвкалипт, чтобы сделать душ ещё более освежающим.

Ранее OBOZ.UA писал, какой душ лучше выбрать в жару — теплый или холодный. Резкий перепад температур может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и ухудшить самочувствие.

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