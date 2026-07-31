Чего категорически нельзя делать на Маковея

Первого августа верующие отмечают Медовый Спас, который в народной традиции более известен как праздник Маковея. Эта дата открывает цикл спасских праздников и сопровождается множеством древних обычаев и предостережений.

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Соблюдение установленных правил позволяет сохранить душевное спокойствие и избежать поступков, считающихся нежелательными в светлый праздничный день. Вместе с этим начинается особый период, требующий внимания как к собственному поведению, так и к повседневному рациону.

Запреты на Медовый Спас

Во время празднования строго запрещается выражать негатив, желать кому-то беды или вступать в ссоры, ведь считается, что все дурные помыслы могут вернуться к человеку вдвойне. Напряженные споры, выяснение отношений и ругательства подпадают под полное табу. Кроме того, на Маковея не приветствуются громкие развлечения, шумные вечеринки и чрезмерный шум.

В этот праздничный день не рекомендуется выполнять какую-либо тяжелую физическую работу, в частности, заниматься на огороде или в поле, убирать в доме, копать, строить или шить. Все домашние дела рекомендуется завершить заранее. Также существует традиционное предостережение относительно пасеки: возле ульев запрещено шуметь, чтобы не спугнуть пчел и не навлечь потерю урожая меда на следующий год. Согласно древним поверьям, в этот день в последний раз за сезон купали домашний скот, чтобы он не болел.

С наступлением Медового Спаса действует запрет на купание в открытых водоемах, ведь считается, что вода начинает цвести и существенно охлаждается. Что касается угощений, то пробовать новый мед разрешается только после его обязательного освящения в храме.

Кроме того, праздник знаменует начало Успенского поста, поэтому с этого дня рацион ограничивается растительной пищей: разрешено употреблять овощи, фрукты, орехи, хлеб и мед, тогда как мясные, рыбные и молочные продукты исключаются.

Народные приметы на Маковея

На Маковея принято проявлять милосердие, помогая тем, кто нуждается в поддержке и внимании. Существует поверье, что во время употребления первой ложки освященного меда можно загадать желание, которое непременно сбудется. Среди погодных наблюдений выделяют следующие:

Осадки в этот день предвещают небольшое количество пожаров в будущем.

Погода на Медовый Спас указывает на то, какой будет осенняя пора.

Ночи становятся длиннее, а дни короче, что знаменует постепенный переход от лета к осени.

Пчелы прекращают активный сбор меда после этого праздника.

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