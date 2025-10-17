Часто брали впрок: сколько стоил бензин в СССР

Стоимость автомобильного топлива всегда была чувствительным индикатором экономического благополучия, и сравнение современных цен с советскими вызывает немалый интерес. На первый взгляд, ценники в СССР кажутся смехотворно низкими, особенно если вспомнить, сколько литров можно было купить на одну среднюю зарплату.

В Советском Союзе все автозаправочные станции, безусловно, были государственными, и на них действовал единый прейскурант. Эта система, утвержденная государственным комитетом, обеспечивала унифицированную стоимость топлива на большинстве территории страны. Однако за этой простотой скрывались как особенности технических стандартов, так и проблемы постоянного дефицита, вынуждавшего водителей запасаться топливом наперед.

В СССР стоимость бензина указывалась не за один литр, как сейчас, а за 10 литров. Это объяснялось техническими особенностями тогдашних механических бензоколонок, которые имели градацию счетчиков в 5 или 10 литров, а отметка в 1 литр была весьма условной. Поскольку заправок было мало, водители часто заливали полный бак и брали с собой канистры, а порой даже 200-литровые бочки, чтобы иметь топливо "про запас". Это и стало причиной, почему цены на бензин в СССР, хотя и были низкими, не всегда гарантировали его наличие.

Какой бензин продавали в СССР

Ассортимент топлива в СССР включал несколько основных марок, которые соответствовали действующим ГОСТам. В конце 1960-х годов, согласно прейскуранту от 1969 года, самыми распространенными были низкооктановые марки: А-66, А-72 и А-76. Также в розничной торговле был доступен этилированный АИ-93 и самый дорогой — АИ-98. Наряду с автомобильными бензинами продавали и авиационный Б-70, а также топливную смесь для двухтактных моторов мотоциклов.

С течением времени ассортимент бензинов менялся в соответствии с технологическим прогрессом и потребностями автопарка. Уже в начале 1970-х из продажи начал постепенно выводиться низкооктановый А-66. К середине 1980-х исчез и А-72, а мотоциклисты уже сами смешивали топливо с маслом на заправках. В 1990-1991 годах, накануне распада Союза, на заправках часто был в наличии лишь один вид топлива — этилированный АИ-93, которым приходилось заправлять даже старые грузовики.

Стоимость бензина в СССР

В начале 1969 года, согласно утвержденному прейскуранту, цены за 10 литров горючего были такими: А-76 стоил 75 копеек, а АИ-93 — 95 копеек. Это означало, что стоимость одного литра составляла всего 7,5 и 9,5 копейки соответственно. Эти цены были едиными по всей стране, за исключением отдаленных северных районов, где стоимость была немного выше.

Первое заметное повышение цен произошло в начале 1970-х, когда топливо подорожало в среднем на 5 копеек за 10 литров. Однако резкое подорожание произошло в 1978 и 1981 годах, когда цены выросли примерно вдвое. Тогда 10 литров А-76 начали стоить 3 рубля, а АИ-93 — 4 рубля. Больше до распада СССР цены не повышались, но начал наблюдаться все больший дефицит топлива.

Сравнение покупательной способности тех лет выглядит впечатляюще: в 1969 году средняя заработная плата советских граждан составляла 115 рублей 60 копеек. При цене 9,5 коп. за литр АИ-93 на эту месячную зарплату можно было приобрести более 1200 литров бензина.

