Ездили только из-за безысходности: какие авто в СССР никто не хотел

В эпоху Советского Союза, когда выбор автомобилей был ограничен, на дорогах можно было встретить немало транспортных средств, не вызывавших восторга у водителей. Эти машины, часто с недостатками в конструкции и надежности, становились вынужденным выбором из-за отсутствия альтернатив.

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Эти автомобили, несмотря на свои недостатки, являются частью истории советского автопрома. Они отражают условия того времени, когда выбор транспортных средств был ограничен, а водители вынуждены были мириться с недостатками для возможности передвижения.

OBOZ.UA предлагает рассмотреть пятерку автомобилей, которые в СССР пользовались наименьшей популярностью.

ЗАЗ-965 "Горбатый"

ЗАЗ-965 – советский микролитражный автомобиль, производившийся с 1960 по 1963 год, с модификацией ЗАЗ-965А, оснащенной двигателем мощностью 27 л. с. (позже 30 л. с.), выпускавшаяся до 1969 года. Всего было произведено 322166 автомобилей всех модификаций. Модель стала популярной благодаря своей низкой цене (около 18 тыс. рублей в 1960 году), что было значительно дешевле больших автомобилей, таких как Москвич-407 и Волга.

Запорожец хорошо зарекомендовал себя на плохих дорогах и в сельской местности благодаря независимой подвеске и хорошей проходимости. Он отличался компактными размерами и весом всего 665 кг, что позволяло легко извлекать его из тяжелых ситуаций, таких как замятие в снегу или болоте.

Несмотря на статус "народного" автомобиля, ЗАЗ-965 имел ряд недостатков. Его необычная конструкция с двигателем сзади и багажником спереди, а также чрезмерный шум и медленная езда делали поездки некомфортными. Однако этот автомобиль оставил след в истории советского автопрома.

ИЖ-2126 "Ода"

Иж-2126 "Ода" – это легковой автомобиль, выпускавшийся с 1997 по 2005 год. Первоначально модель называлась "Орбита", но из-за зарегистрированного товарного знака "Orbit" на зарубежных рынках название было изменено на "Ода".

В процессе производства "Ода" претерпела несколько изменений: модернизация приборной панели, обновление обивки салона и подготовка к внешнему рестайлингу. Это авто не получило популярности из-за устаревшего дизайна, проблем с надежностью и качеством сборки. Однако его ценили за просторный салон.

Москвич-408

Этот заднеприводный автомобиль малого класса с кузовом типа четырехдверный седан выпускался с 1964 по 1967 год и в Ижевске. Помимо стандартной версии седан, существовали модификации с кузовами "пятидверный универсал" (Москвич-426) и фургон (Москвич-433).

Москвич-408 отличался от более поздних моделей простотой в обслуживании и эксплуатации. В 1967 году модель претерпела некоторые конструктивные изменения, включая установку двигателя от Москвича-412, но внешне оставалась неизменной до 1969 года, когда обе модели были обновлены с новым кузовом и улучшенной безопасностью.

Автомобиль, хотя и имел привлекательный внешний вид, не мог похвастаться техническими характеристиками. Слабый двигатель, высокий расход топлива и жесткая подвеска делали его не лучшим выбором для советских водителей.

ЛуАЗ-969М

ЛуАЗ-969М – советский полноприводный автомобиль, который производился на Луцком автомобильном заводе с 1979 по 1992 год. Он стал модернизированной версией модели ЛуАЗ-969А, отличаясь обновленным дизайном и улучшенными ходовыми характеристиками. Автомобиль завоевал популярность в народе под названием "Волынянка" и стал известен благодаря своим внедорожным свойствам.

В 1978 году ЛуАЗ-969М дебютировал на международном автосалоне в Турине и был признан одним из лучших полноприводных автомобилей Европы. Автомобиль получил награду на выставке "Земля-кормилица" в Чехии, где получил золотую медаль за лучшие характеристики для сельского использования. Кроме СССР модель экспортировалась в Западную Европу, где проводились некоторые модернизации для улучшения экономичности и мощности.

Этот внедорожник, хотя и обладал хорошей проходимостью на бездорожье, был чрезвычайно некомфортен на асфальтированных дорогах. Отсутствие шумоизоляции, ручное управление стеклом и неэффективная печка делали его минитанком.

ВАЗ-1111 "Ока"

ВАЗ-1111 "Ока" – советский и российский микролитражный автомобиль, который разрабатывался для замены мотоколяски СМЗ С-3Д. Серийное производство началось в 1988 году, и автомобиль был рассчитан на 4 человека, включая водителя. "Ока" имела передний привод, независимые подвески и двухцилиндровый двигатель, что обеспечивало хорошую маневренность и низкие расходы топлива.

Среди преимуществ Оки стоит отметить ее компактные размеры, которые позволяли легко парковать автомобиль в городе, вместительный багажник и хорошую проходимость на легком бездорожье. Однако машина имела и ряд минусов, таких как плохая стойкость к коррозии, слабая подвеска, не выдерживавшая советских дорог, а также низкий уровень безопасности. Кроме того, проблемы с качеством запчастей и механизмов, а также неприятности с электроникой в дождливую погоду снижали всеобщую привлекательность "Оки".

OBOZ.UA ранее писал, какие автомобили в Советском Союзе считались роскошью.

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