Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

В четверг, 12 июня, дожди с грозами ожидаются в западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, в ближайшую ночь из-за присутствия циклона будет дождь также на Черниговщине, Сумщине и в некоторых восточных областях.

В других регионах осадки не предполагаются. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе.

Температура воздуха на западе и севере будет колебаться между +18 и +23 градусами, в центральных областях – от +23 до +27 градусов, в Винницкой области – от +20 до +23 градусов. В южной части страны ожидается +27-30 градусов, хотя в Одесской области будет немного прохладнее - +22-25 градусов.

В восточных областях также снизится жара, завтра днем будет +26-30 градусов.

В Киеве 13 июня ожидается перерыв от осадков. В столице будет сухо и свежо, днем +19-22 градуса, ветер северо-западный, умеренный.

Однако уже со следующего понедельника, 17 июня, жара вернется в Украину.

Ранее синоптик Наталия Диденко заявила, что после продолжительного жаркого периода в Украине существенно изменится погода. Вместо бешеных температур до +34 градусов придет комфортное летнее тепло.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 9 июня во Львовской области заметили редкое природное явление – грозовой воротник. Это огромное облако, возникающее преимущественно перед обильными осадками.

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