Похожа на огромный вал: на Львовщине заметили редкое облако. Фото

Днем 9 июня во Львовской области заметили редкое природное явление – грозовой воротник. Это огромное облако, которое возникает преимущественно перед обильными осадками.

Необычное явление заметили в разных уголках Львовщины. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Львов".

Жители Львовской области поделились фотографиями грозового воротника. Огромные черные тучи накрыли областной центр и многие другие населенные пункты региона.

"Сегодня всю Львовщину накрыло такое облако. Возможно, это грозовые облака, потому что сегодня синоптики прогнозируют дожди", – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в течение 9 июня во Львовской области ожидаются сильные дожди с грозами.

В науке грозовой воротник называют Cumulonimbus arcus. Это одна из разновидностей кучево-дождевых облаков, которые выглядят как длинный вал. Облако напоминает поперечное сечение горизонтального клина.

Такой тип облаков образуется чаще всего на грани атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. В области возникновения, как правило, появляются сильный дождь и порывистый ветер.

Формирование таких облаков происходит, когда нижний слой воздуха является неустойчивым, также должен быть умеренный ветер. Это часто происходит, когда верхний воздух слабеет, например, в антициклонических условиях, и также часто встречается, когда туман образуется сразу. Конвекция происходит ниже инверсии, из воздуха растет в термических ниже облаков и тонет в воздухе между улицами.

Напомним, в начале новой недели с 10 июня в Украине почти во всех регионах ожидаются грозовые дожди. Но вместе с осадками придет и сильная жара до +34 градусов. Самая высокая температура в ближайшие дни ожидается на юго-востоке нашей страны.

Ранее сообщалось, что значительную часть Украины 8 июня накрыло мощное ненастье с грозами и градом. Во время грозы в Тернополе молния попала прямо в крышу высокоэтажки.

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