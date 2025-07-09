Часть Украины накроют ливни: синоптик рассказала, где ждать непогоды в четверг. Карта

В Украину снова возвращаются погодные контрасты. В четверг, 10 июля, часть страны накроют ливни и грозы, другую – сковала безумная жара до +39, местами даже до +40 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В восточных, большинстве центральных и южных регионах температура воздуха будет колебаться от +33 до +39 градусов, а на открытом солнце может достигать и +40.

В частности, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Харьковщина и юго-восток окажутся под влиянием сильнейшего жары.

В центре – большая разница между областями: в Винницкой области будет около +25, тогда как в Днепре — до +37. Юг также будет горячим, хоть в Одесской области температура несколько снизится – ниже +30.

А вот в западных областях ситуация совсем другая. Здесь 10 июля будет только +15 +19 градусов, с дождями, грозами, местами сильными ливнями.

Винницкая область, а затем и Житомирщина с Киевщиной попадут в зону осадков ближе к вечеру. Остальная часть севера – пестрая: от +25 на Житомирщине до +35 на Сумщине.

Для жителей столицы четверг будет еще жарким – до +33 градусов. Однако уже на следующий день, 11 июля, температура упадет до комфортных +23...+25, поэтому столичные жители наконец смогут свободно дышать.

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