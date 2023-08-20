Часть Украины накроют грозы: синоптики дали прогноз на начало недели и рассказали, придет ли жара. Карта

В начале новой недели часть регионов Украины накроют грозовые дожди. В то же время, жара до +36 градусов по Цельсию будет держаться еще несколько дней.

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Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Так, в понедельник, 21 августа, кратковременные дожди с грозами накроют центральные, часть северных и восточные области. Осадки предполагаются в Кировоградской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях.

На остальной территории прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров в западных областях поднимутся до +32, а в восточных – местами до +36 градусов.

Во вторник, 22 августа, дожди с грозами ожидаются только в Сумской и Харьковской областях. Жара не спадет, столбики термометров снизятся разве что на 1-2 градуса.

В среду, 23 августа, грозовые дожди перекочуют в западные области. Температура воздуха там будет +28+31 градус по Цельсию, на востоке страны – от +25 до +31.

Напомним, 20 августа в Киевской области неожиданно пошел дождь, в некоторых районах даже с градом. В то же время, температура воздуха достигает +35°С.

На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия непогоды. В частности, в какой-то момент из-за осадков ухудшилась видимость на дорогах. Следует добавить, что синоптики не прогнозировали осадков в этот день.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Universe Today сообщило, что ученые с тревогой наблюдают за зимой, которая как раз пришла в Антарктику и Южное полушарие. Дело в том, что количество морского льда, обычно возрастающего в этот период, сейчас находится на самом низком уровне более чем за 40 лет наблюдений. В то же время ученые не могут дать однозначного ответа на причины потери льда Антарктидой и постоянна ли эта тенденция.