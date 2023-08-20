Синоптики не прогнозировали: в Киевской области неожиданно пошел сильный дождь с градом. Видео

В Киевской области в воскресенье, 20 августа, вопреки прогнозам синоптиков, неожиданно пошел дождь. В некоторых районах региона выпал град.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Воздух сегодня прогреется до +35°С (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Летняя гроза подкралась незаметно: на Киевщине дождь с градом. Усилился ветер и кое-где может быть слышен гром", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия непогоды. В частности, в какой-то момент из-за осадков ухудшилась видимость на дорогах. Следует добавить, что синоптики не прогнозировали осадков в этот день.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 20 августа утром небо в Киеве – ясное, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +35°С.

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