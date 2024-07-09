Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

В ближайшие дни по всей территории Украины сохранится жаркая погода. В южных регионах нашей страны синоптики прогнозируют аномальную температуру до +42.

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Дожди в течение дня 10 июля ожидаются лишь в нескольких областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди в среду пройдут в Закарпатской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Также в этих регионах возможны грозы.

В других областях Украины в течение дня ожидается преимущественно солнечная погода. По всей территории страны будет очень жарко.

Самая высокая температура в среду прогнозируется на юге Украины. В Одесской, Запорожской областях и в Крыму ожидается +36…+38. В Николаевской и Херсонской областях в течение дня столбики термометров покажут аномальные +42 градуса.

В центре, на севере и востоке страны синоптики прогнозируют +31…+35. При этом ночная температура местами опустится до +18 градусов.

На несколько градусов ниже будет в западных регионах. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Хмельницкой областях ожидается +29…+32.

В Киеве 10 июля будет солнечная погода, без осадков. В столице ожидается жара до +33.

В связи с аномальной температурой на юге Украины синоптики предупредили о стихийном метеорологическом явлении. В связи с повышением температуры до +42, Херсонской областной центр по гидрометеорологии объявил 3 уровень опасности.

Напомним, летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.

Ранее глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко заснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, употреблении большого количества воды, сохранении покоя и пр.

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