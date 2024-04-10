Часть Украины накроют дожди: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

Погода в Украине до конца текущей недели продолжит радовать солнцем и теплом, но уже в ближайшие выходные часть регионов накроют дожди. Осадки придут преимущественно на запад, север и частично в центральные области государства.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что в четверг, 12 апреля, столбики термометров будут достигать +27 градусов Цельсия. Жарко будет, в частности, в восточных и южных регионах.

В центральной части Украины температура в этот день составит +18+22, а на западе – от +16 до +20. Осадков не предвидится.

Уже в пятницу, 12 апреля, столбики термометров несколько сдвинутся вниз. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов Цельсия на юге и востоке страны, и до +22 градусов на западе. Будет сухо и солнечно.

А вот уже в субботу, 13 апреля, дождется в западных областях. Воздух там прогреется до +18+20 градусов Цельсия. Также ожидается дождь в Полтавской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях. Столбики термометров поднимутся до +20+22 градусов.

В воскресенье, 14 апреля, осадки отступят в центре Украины, но останутся в западных и северных областях. Столбики термометров по всей стране также пересекут отметку в +20.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Reuters сообщило, что в этом году мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода 1850-1900 годов.

– 3 апреля непогода вызвала отключение электроэнергии в 7 областях Украины. Обесточенными оказались более 38 тысяч потребителей.

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