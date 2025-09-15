Часть Украины накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

Сентябрь в Украине продолжает удивлять разнообразием погоды. Если на юге и востоке еще ощущается летнее тепло, то западные области все чаще оказываются под дождевыми облаками.

Синоптики предупреждают, что начало недели принесет разные сценарии для разных регионов – от солнечных и сухих дней до прохлады с осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 15 сентября

В понедельник осадки ожидаются только на западе, где днем и ночью будет идти дождь. Температура здесь будет колебаться от +11°...+13°C ночью до +18°...+20°C днем.

На севере, востоке и юге погода будет сухой, с переменной облачностью. Днем температура составит +22°...+25°C, ночью — от +9° до +17°C в зависимости от региона.

Прогноз погоды на 16 сентября

Во вторник сухо будет почти по всей территории, за исключением запада. Там ночью будет без осадков, но днем прогнозируется кратковременный дождь. Температура днем составит +18°...+20°C, ночью — +10°...+12°C.

Север, юг и восток страны будут оставаться под влиянием солнечной погоды без осадков. Дневная температура будет колебаться от +22° до +24°C.

Прогноз погоды на 17 сентября

В среду атмосферные фронты принесут больше осадков. На западе и севере будут идти дожди — местами кратковременные, местами более продолжительные. На юге и востоке же погода останется стабильной, без осадков.

Температура на западе снизится до +16°...+18°C днем и +10°...+12°C ночью. На севере днем будет +19°...+21°C, в южных и восточных областях — теплее: +22°...+24°C.

Напомним, ожидается, что во время календарного перехода лета в осень погода в Украине будет оставаться по-настоящему теплой. Осеннего похолодания пока не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит заявил, что в начале сентября украинцам стоит готовиться к жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Первые осенние дни будут похожими на последние августовские.

