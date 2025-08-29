С какой погоды начнется осень? В Гидрометцентре озвучили прогноз на выходные и далее

Во время календарного перехода лета в осень погода в Украине будет оставаться по-настоящему теплой. Осеннего похолодания пока не предвидится. Правда, 31 августа и 1 сентября местами будет дождливо, в определенных регионах могут быть достаточно прохладные ночи, впрочем, днем воздух будет прогреваться до жарких +34 градусов.

Существенное ухудшение погоды в Карпатах и температурный минимум, который был зафиксирован в этом регионе еще несколько дней назад, сменится установлением комфортной теплой погоды. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Хорошую погоду в Украине в последние дни лета обеспечит антициклон

"В целом в ближайшие двое суток у нас будет поле повышенного давления, поэтому осадков мы не ожидаем. Также из-за этого поля повышенного давления будет небольшая облачность, то есть солнышко будет прогревать приземный слой воздуха. Усиливать теплую воздушную массу будет и перенос воздушных масс из южных широт", – объяснил синоптик.

В ночь на субботу, 30 августа, температура будет в пределах +13... +18 градусов. Учитывая действительно прохладный понедельник, 25 августа, когда ночью в Карпатах было всего +3... +8 градусов, такие показатели можно считать потеплением. Днем в субботу по Украине синоптики обещают +26... +31 градус, на юге страны до +34 градусов. "В Карпатах ночью +7... +12 градусов, днем +20... +25 градусов", – уточнил Иван Семилит.

В воскресенье, 31 августа, антициклон может несколько ослабиться, на западе страны возможны дожди. "Мы ожидаем поступления на крайнем западе атмосферного фронта, который повлечет в день кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер будет преобладать юго-восточный". Температура в ночные часы на большей части территории Украины будет оставаться на уровне +13... +18 градусов, в день +26... +31 градус, на юге до +34 градусов. "В западных областях будет несколько прохладнее, +23... +28 градусов, в Карпатах ночью 9-14, днем +20... +25 градусов", – уточнил синоптик.

Какой будет погода в Украине в начале осени

Погода в первые дни сентября де-факто почти не будет отличаться от погоды в предыдущие дни. "1 сентября днем в большинстве центральных и южных областей, а 2 сентября ночью на востоке, днем на левобережье, местами также на западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков", – рассказал Иван Семилит. Ночью в стране установится температура на уровне +14... +19 градусов, на побережье морей до +22 градусов, днем +24... +30 градусов. В первый день осени до +34 градусов может быть в восточных областях.

"Но не будем забывать о том, что наша атмосфера изменчива, ежедневно она движется и на территорию Украины может поступать как атлантическая воздушная масса с прохладой, так и воздух из южных широт, который намного теплее. Поэтому и в течение этого сентября температура может колебаться", – предупредил синоптик.

Детальный прогноз погоды по регионам Украины от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал детальные погодные карты на период до 2 сентября. Они демонстрируют, что конец лета и начало осени в стране будут теплыми.

Так, в субботу, 30 августа, в стране будет царить летнее тепло, осадков не предвидится. Ночью воздух будет прогреваться до +15... +17 градусов. Прохладнее всего в ночные часы будет на востоке, от +13 градусов. Днем столбик термометра вплотную приблизится к отметке +30 градусов, а на юге и северо-востоке будет пересекать ее. Максимальная температура на уровне +33 градуса может быть зафиксирована на юге.

В воскресенье, 31 августа, на западе страны могут пройти кратковременные дожди. Самая низкая температура в эти сутки может быть ночью в Карпатах на уровне +13 градусов. Однако, в дневные часы и в этом регионе, и в целом по территории Украины установится комфортная летняя погода с температурами +25... +30 градусов. На юге и юго-востоке до +33 градусов.

В понедельник, 1 сентября, синоптики прогнозируют кратковременные дожди в центральных и южных регионах страны, но температурный фон останется на уровне предыдущего дня. В ночные часы в большинстве регионов установится температура на уровне +15... +18 градусов, днем +26... +30 градусов. Несколько прохладнее будет на западе страны, несколько теплее на востоке.

Во вторник, 2 сентября, дожди ожидаются сразу в нескольких регионах Украины: на западе, в Черкасской, Черниговской областях, на востоке и юге страны. При этом температуры снизятся на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. Дневные максимумы не будут превышать отметки +30 градусов. Прохладнее всего будет на западе, +24... +26 градусов, теплее всего в центре, на юге и юго-востоке страны, до +29... +30 градусов.