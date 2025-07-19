Часть Украины накроют дожди: какой будет погода в субботу, 19 июля. Карта

В первый выходной этой недели – в субботу, 19 июля, – осадки ожидаются везде, кроме юга. Ливни вероятны на Житомирщине, Ривненщине, Волыни и Харьковщине, умеренные дожди – в большинстве областей, небольшие – в Кропивницком и Полтаве.

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Грозы, местами град и шквалы до 15-20 метров в секунду могут пройти в восточных, юго-восточных областях и на Сумщине. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В целом по Украине ветер западный и юго-западный, до 7-12 метров в секунду.

Температура ночью примерно +13...+18, в юго-восточной части +17...+22. Днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях в пределах +19...+24°, на остальной территории +23...+28, хотя на юго-востоке воздух прогреется и до 32 градусов.

На Киевщине ночью 19 июля сохранится гроза, из-за чего синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. Аналогичное предупреждение на субботу действует для Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", – предупредили синоптики.

Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье вероятен дождь на Луганщине.

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