Спадет ли жара в Украине после дождей на выходных: синоптик предупредила о 'сюрпризах'. Карта

Погода в Украине в субботу, 19 июля, в большинстве регионов будет влажной и умеренно жаркой – температура воздуха будет колебаться днем от +20 до +27 градусов, а на юге ожидается до +35. В то же время жара накроет Украину уже с понедельника, 21 июля, а ее спад возможен только с 26 июля.

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Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. По ее словам, грозовые дожди в субботу наиболее вероятны на западе и севере.

Ближайшей ночью также осадки возможны в центре и в восточной части Украины. Южные регионы будут принадлежать сухой воздушной массе.

Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20..+24 градуса, на севере +24..+26 градусов, в центральной части +25..+28 градусов, только в Винницкой области +20..+22 градуса. В Харьковской области синоптик прогнозирует +26..+27, в Луганской и Донецкой областях +32..+35 градусов, в южной части +27..+30, на Запорожье и в степной части Крыма +31..+34 градуса.

В воскресенье, 20 июля, как отмечает Диденко, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье вероятен дождь на Луганщине. Остальная территория Украины в воскресенье попадает снова в сухую погоду.

Температура воздуха особо не изменится по сравнению с субботой.

"С воскресенья столбики термометров начнут подниматься, в понедельник в большинстве областей Украины – скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно. Южная часть Украины и в дальнейшем будет принадлежать влиянию высоких градусов, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26 июля", – сказано в сообщении.

В Киеве 19 и 20 июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы в течение выходных будет +20..+23 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе большую часть территории Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурных рекордов в этом году не предвидится.

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