Часть Украины накроет мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды. Карта
Во вторник, 9 декабря, погода в Украине отметится разнообразием. В часть регионов придет похолодание с мокрым снегом, в некоторых областях будет дождливо, а на западе ожидается потепление.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны.
Осадки
Во вторник мокрый снег ожидается на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и местами Черкасщине.
А в Житомирской, Киевской, Винницкой и в западных областях будут преобладать дожди, отметила Диденко
В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков.
Ветер
9 декабря в западных, северных и центральных регионах ожидается порывистый юго-западный ветер.
Более умеренным он будет на юге и востоке страны.
Температура воздуха
Как отметила Диденко, холоднее всего будет на востоке и северо-востоке. Днем в этих регионах будет от 1 градуса мороза до +3.
В центральных областях предполагается +3...+6 градусов. В северных областях 0...+3 градуса. В южной части +3...+6, на юге Крыма до +10 градусов.
На западе Украины ожидается потепление, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+9, отметила синоптик.
В Киеве 9 декабря будет преимущественно дождливая погода, более интенсивным дождь будет в вечерние часы.
Ближайшей ночью в Киеве будет 0...-1, а днем максимальная температура воздуха будет колебаться около +3.
"С 10 по 13 декабря будет сравнительно тепло, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха", – добавила синоптик.
Как сообщал OBOZ.UA, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, по предварительным оценкам, этазима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.
