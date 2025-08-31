Часть Украины на 1 сентября накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В первый день осени в Украине, 1 сентября, в Украине ожидается контрастная погода. на востоке сохранится жара до +34°C, тогда как в западных областях температура будет более комфортной – от +26°C до +29°C.

В отдельных регионах возможны дожди с грозами, преимущественно на юге и в центре страны. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на погодную карту Укргидрометцентра.

На юге, востоке и в центральных регионах пройдут дожди с грозами, местами сильные, при температуре +26°C...+34°C. В северных областях, включая Киев, будет солнечно с небольшими облаками, воздух прогреется до +28°C...+31°C.

Погода на западе Украины

Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях прогнозируется умеренная облачность без существенных осадков. Дневная температура будет колебаться в пределах +26°C...+29°C, ночная – от +14°C до +17°C.

Погода на севере Украины

В Киевской, Черниговской и Житомирской областях будет солнечно с небольшими облаками, температура днем составит +28°C...+31°C, ночная – от +14°C до +17°C. Укргидрометцентр сообщает, что осадков здесь не прогнозируется, поэтому первый день осени встретит комфортной погодой.

Погода в центральной части Украины

В Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит от +27°C до +30°C, при этом в ряде областей возможны сильные ливни.

Погода на востоке страны

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях сохранится жаркая погода, но возможны грозы. Температура воздуха поднимется до +31°C...+34°C, что значительно превышает средние климатические нормы для начала сентября.

Погодная ситуация на юге Украины

На юге – в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях – ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Температура днем будет составлять +27°C...+32°C. При этом здесь с большой вероятностью будут осадки.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит заявил, что в начале сентября украинцам стоит готовиться к жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Первые дни осени будут похожими на последние августовские.

Ожидается, что во время календарного перехода лета в осень погода в Украине будет оставаться по-настоящему теплой. Осеннего похолодания пока не предвидится. Правда, 31 августа и 1 сентября местами будут дожди, в определенных регионах могут быть достаточно прохладные ночи, впрочем, днем воздух будет прогреваться до жарких +34 градусов.

