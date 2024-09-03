Часть областей накроют дожди: синоптики предупредили о контрастной погоде в среду в Украине. Карта

Среда, 4 сентября, удивит украинцев контрастной погодой. На крайнем востоке, крайнем севере страны и юго-западе температура воздуха будет днем достигать +30 градусов, а в Одесской и Днепропетровской областях местами будет всего +22...+25.

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На юге также прогнозируются грозовые ливни, ближе к вечеру дождь может пройти и в некоторых регионах Центральной Украины. Прогнозом на среду поделилась синоптик Наталья Диденко.

Температурный режим днем 4 сентября в разных уголках Украины будет достаточно ощутимо отличаться.

"Неожиданно прохладно будет на Одесщине, Днепропетровщине, где-то днем местами даже +22...+25 градусов. В целом завтра температура воздуха в Украине будет ниже, комфортнее, +24...+29 градусов. По карте видно, что умеренная жара, где-то до +30 градусов, – крайний восток, крайний север, северо-запад", – написала синоптик.

Достаточно вероятны завтра и осадки. Дожди, даже временами грозовые ливни пройдут 4 сентября в южной части Украины. Во второй половине дня, вечером осадки могут дойти до Черкасщины, Днепропетровщины, Полтавщины.

На остальной территории нашей страны будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве 4 августа Диденко прогнозирует сухую теплую погоду с комфортной температурой воздуха +27 градусов.

"Разве что южные облака поделятся со столицей тучками. Но не дождем. То есть завтра в Киеве увеличение облачности, без осадков, приятно тепло", – добавила она.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь. Средняя температура воздуха будет держаться несколько выше нормы, поэтому заморозки, которые в некоторые предыдущие годы уже приходили в Украину в первый месяц осени, вряд ли будут в сентябре этого года.

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